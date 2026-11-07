До 6° морозу вночі: прогноз погоди по Харкову та області на 8 листопада

У неділю, 8 листопада, у Харкові та області очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів.

У Харкові термометри вночі показуватимуть від 2 до 4° морозу, вдень – 2 – 4° тепла, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 1 – 6° морозу, вдень – 1 – 6° тепла.

Вітер західний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, перші ознаки наближення зими у регіоні фіксували 6 листопада. З густих хмар кілька разів зривалася крижана крупа (м’який град), яка утворюється, коли сніжинки проходять через теплий шар повітря, тануть, а біля землі знову замерзають. У ніч проти 7 листопада у передмісті Харкова пройшов перший снігопад, внаслідок чого до ранку утворився тонкий сніговий покрив.