Копи покарали водія, який у Харкові протаранив Porsche та поїхав

У Харкові патрульні розшукали водія автомобіля Ford, який днями ввечері на вулиці Сидора Ковпака скоїв ДТП та залишив місце події.

Виклик про аварію надійшов від власниці Porsche. Вона повідомила, що водій Ford, рухаючись заднім ходом, зіткнувся з її автомобілем, після чого поїхав, інформують в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Правоохоронці опитали потерпілу, оформили матеріали та передали їх для розшуку. 6 листопада інспектори встановили особу водія та знайшли його. Чоловік зізнався у скоєному.

На порушника склали адміністративні протоколи за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ст. 122-4 (залишення місця ДТП) КУпАП. Крім того, поліцейські винесли постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП через відсутність поліса обов’язкового страхування. Матеріали справи передадуть до суду.