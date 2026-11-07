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Копи покарали водія, який у Харкові протаранив Porsche та поїхав

Події 13:59   07.11.2026
Олена Нагорна
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Копи покарали водія, який у Харкові протаранив Porsche та поїхав Фото: jenya zub LIVE NEWS

У Харкові патрульні розшукали водія автомобіля Ford, який днями ввечері на вулиці Сидора Ковпака скоїв ДТП та залишив місце події.

Виклик про аварію надійшов від власниці Porsche. Вона повідомила, що водій Ford, рухаючись заднім ходом, зіткнувся з її автомобілем, після чого поїхав, інформують в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Правоохоронці опитали потерпілу, оформили матеріали та передали їх для розшуку. 6 листопада інспектори встановили особу водія та знайшли його. Чоловік зізнався у скоєному.

На порушника склали адміністративні протоколи за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ст. 122-4 (залишення місця ДТП) КУпАП. Крім того, поліцейські винесли постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП через відсутність поліса обов’язкового страхування. Матеріали справи передадуть до суду.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2026 в 13:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові патрульні розшукали водія автомобіля Ford, який днями ввечері на вулиці Сидора Ковпака скоїв ДТП та залишив місце події.".