Масована атака на енергетику: пошкоджені підстанції, зокрема на Харківщині

Внаслідок чергової масованої атаки РФ на енергоінфраструктуру України в ніч проти 7 листопада на ранок у Харківській області фіксують знеструмлення споживачів. У країні пошкоджені підстанції, в тому числі на Харківщині.

Військові РФ завдали комбінованого удару, застосувавши 172 дрони та 36 балістичних ракет. Усі ракети били по Києву та області, проте під ударами були ще 12 регіонів країни. Головною мішенню знову стала енергетика, постраждали дев’ятеро людей, поінформував президент Володимир Зеленський.

«У столиці складна ситуація з постачанням електрики, води та тепла. Пошкоджені житлові будинки, Північний міст, частково зруйнований дитячий садочок. На Київщині був удар по підстанціях, які зʼєднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України. Пошкоджені підстанції також на Вінниччині, Житомирщині, Рівненщині, Харківщині та Дніпровщині», – зазначив Зеленський.

Як повідомили у Міністерстві енергетики, внаслідок нічного удару по низці об’єктів енергетики на ранок знеструмлені споживачі у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Київській та Житомирській областях.

У відомстві уточнили, що значні пошкодження мереж у столичному регіоні суттєво ускладнили передачу електроенергії до Києва та обмежили можливості електропостачання для сусідніх областей.

У більшості регіонів України сьогодні продовжують діяти графіки погодинних відключень, а для промисловості — графіки обмеження потужності. У Міненерго попереджають: атаки не припиняються, тож ситуація з електропостачанням може змінюватися протягом дня. Ремонтні роботи тривають у посиленому режимі скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, проте їх зупиняють під час повітряних тривог.