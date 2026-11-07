Атака на энергетику Украины: повреждены подстанции, в частности на Харьковщине

В результате очередной массированной атаки РФ на энергоинфраструктуру Украины в ночь на 7 ноября на утро в Харьковской области фиксируют обесточивание потребителей. В стране повреждены подстанции, в частности на Харьковщине.

Военные РФ нанесли комбинированный удар, применив 172 дрона и 36 баллистических ракет. Все ракеты били по Киеву и области, однако под ударами были еще 12 регионов страны. Главной целью оккупантов снова стала энергетика, пострадали девять человек, проинформировал президент Владимир Зеленский.

«В столице сложная ситуация со снабжением электричеством, водой и теплом. Повреждены жилые дома, Северный мост, частично разрушен детский сад. В Киевской области был удар по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины. Повреждены подстанции также в Винницкой, Житомирской, Ровенской, Харьковской и Днепропетровской областях», — отметил Зеленский.

Как сообщили в Министерстве энергетики, в результате ночного удара по ряду объектов энергетики на утро обесточены потребители в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Киевской и Житомирской областях.

В ведомстве уточнили, что значительные повреждения сетей в столичном регионе существенно затруднили передачу электроэнергии в Киев и ограничили возможности электроснабжения для соседних областей.

В большинстве регионов Украины сегодня продолжают действовать графики почасовых отключений, а для промышленности — графики ограничения мощности. В Минэнерго предупреждают: атаки не прекращаются, поэтому ситуация с электроснабжением может меняться в течение дня. Ремонтные работы продолжаются в усиленном режиме везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, однако их останавливают во время воздушных тревог.