Live
  • Сб 07.11.2026
  • Харьков  +3°С
  • USD 45.44
  • EUR 51.04

Атака на энергетику Украины: повреждены подстанции, в частности на Харьковщине

Общество 11:43   07.11.2026
Елена Нагорная
Подпишитесь на нас в Google
Атака на энергетику Украины: повреждены подстанции, в частности на Харьковщине

В результате очередной массированной атаки РФ на энергоинфраструктуру Украины в ночь на 7 ноября на утро в Харьковской области фиксируют обесточивание потребителей. В стране повреждены подстанции, в частности на Харьковщине.

Военные РФ нанесли комбинированный удар, применив 172 дрона и 36 баллистических ракет. Все ракеты били по Киеву и области, однако под ударами были еще 12 регионов страны. Главной целью оккупантов снова стала энергетика, пострадали девять человек, проинформировал президент Владимир Зеленский.

«В столице сложная ситуация со снабжением электричеством, водой и теплом. Повреждены жилые дома, Северный мост, частично разрушен детский сад. В Киевской области был удар по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины. Повреждены подстанции также в Винницкой, Житомирской, Ровенской, Харьковской и Днепропетровской областях», — отметил Зеленский.

Как сообщили в Министерстве энергетики, в результате ночного удара по ряду объектов энергетики на утро обесточены потребители в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Киевской и Житомирской областях.

В ведомстве уточнили, что значительные повреждения сетей в столичном регионе существенно затруднили передачу электроэнергии в Киев и ограничили возможности электроснабжения для соседних областей.

В большинстве регионов Украины сегодня продолжают действовать графики почасовых отключений, а для промышленности — графики ограничения мощности. В Минэнерго предупреждают: атаки не прекращаются, поэтому ситуация с электроснабжением может меняться в течение дня. Ремонтные работы продолжаются в усиленном режиме везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, однако их останавливают во время воздушных тревог.

Читайте также: Ситуация со светом на Харьковщине, Виннитчине и Житомирщине – самая сложная

Автор: Елена Нагорная

Популярно

Суд поставил точку в деле об элитных авто семьи экс-военкома Харьковщины
Суд поставил точку в деле об элитных авто семьи экс-военкома Харьковщины
06.11.2026, 19:21
Армия РФ ударила «Бандеролями» по Харькову: горят промышленное здание и авто
Армия РФ ударила «Бандеролями» по Харькову: горят промышленное здание и авто
07.11.2026, 12:25
Первый снег выпал ночью под Харьковом (фото, видео)
Первый снег выпал ночью под Харьковом (фото, видео)
07.11.2026, 07:39
Сегодня 7 ноября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 ноября 2026: какой праздник и день в истории
07.11.2026, 06:00
На Харьковщине отказались переименовать улицу в честь «Хартии» — активисты
На Харьковщине отказались переименовать улицу в честь «Хартии» — активисты
06.11.2026, 16:41
Российский дрон атаковал авто в Харькове, сообщает Терехов
Российский дрон атаковал авто в Харькове, сообщает Терехов
07.11.2026, 12:57

Новости по теме:

07.11.2026
Харьков атаковали FPV-дроны: пострадала водитель, фото «прилетов»
06.11.2026
Зеленский предупредил о предстоящих ударах по энергетике и мостам
06.11.2026
Как будут отключать свет 7 ноября на Харьковщине – графики
06.11.2026
Почему в Харькове свет отключают по-разному: Терехов заявил про связь с теплом
04.11.2026
За сутки по Харьковщине ударили почти 90 БпЛА, пострадала женщина


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Атака на энергетику Украины: повреждены подстанции, в частности на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2026 в 11:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате очередной массированной атаки РФ на энергоинфраструктуру Украины в ночь на 7 ноября на утро в Харьковской области фиксируют обесточивание потребителей.".