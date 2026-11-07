Армия РФ ударила «Бандеролями» по Харькову: горят промышленное здание и авто

Двумя ракетами «Бандероль» ударили российские военные по Слободскому району Харькова утром 7 ноября.

Дополнено в 11:30. По уточненной информации Ситуационного центра, оба удара пришлись по Слободскому району. Там начался пожар в промышленном здании, горят около десяти авто, повреждены многоквартирные дома, несколько троллейбусов.

В Слободском районе прилетело по нежилому зданию, разрушены третий и четвертый этажи, уточняет начальник ХОВА Олег Синегубов.

11:08. Взрывы прогремели около 11:00 и вскоре первый «прилет» в Немышлянском районе подтвердил мэр Игорь Терехов.

Спустя несколько минут он сообщил об еще одном попадании «Бандероли» — в Слободском районе.

Как сообщала МГ «Объектив», 6 ноября Харьков терроризировали FPV-дроны. Первые два упали в Киевском районе. Во втором случае известно, что в 16:45 FPV атаковал Volkswagen Golf во время движения. 55-летняя женщина, находившаяся за рулем, получила острую реакцию на стресс. Третий дрон в 17:20 ударил по парковке возле универмага в Салтовском районе. Беспилотник попал в асфальт, повреждены четыре автомобиля. Около 00:50 7 ноября FPV-дрон влетел в балкон на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Киевском районе. Обошлось без пострадавших.