Харьков атаковал дрон: попадание – в авто (дополняется)

После 16:00 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв. Известно о «прилете» в Киевском районе.

Дополнено в 16:18. Предварительно, после удара в Киевском районе загорелся грузовой автомобиль на парковке, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

16:15. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что вражеский дрон попал по автомобилю. Последствия сейчас уточняют.

Напомним, накануне, 5 ноября, россияне ударили беспилотником по служебному авто копов в Дергачах, писали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. В результате «прилета» поврежден служебный автомобиль Renault. Ранения получили двое полицейских – один из них госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.