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Харьков атаковал дрон: попадание – в авто (дополняется)

Происшествия 16:18   06.11.2026
Виктория Яковенко
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Харьков атаковал дрон: попадание – в авто (дополняется) Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

После 16:00 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв. Известно о «прилете» в Киевском районе.

Дополнено в 16:18. Предварительно, после удара в Киевском районе загорелся грузовой автомобиль на парковке, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

16:15. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что вражеский дрон попал по автомобилю. Последствия сейчас уточняют.

Напомним, накануне, 5 ноября, россияне ударили беспилотником по служебному авто копов в Дергачах, писали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. В результате «прилета» поврежден служебный автомобиль Renault. Ранения получили двое полицейских – один из них госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2026 в 16:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После 16:00 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв. Известно о «прилете» в Киевском районе.".