Почему в Харькове свет отключают по-разному: Терехов заявил про связь с теплом

Руководство Харькова обращалось к энергетикам, чтобы определенным образом сбалансировать систему отключений света. Это связано с отсутствием в отдельных районах тепла, пояснил мэр Игорь Терехов.

«Сегодня есть районы, где есть теплоснабжение и горячая вода. Есть районы, в которых нет теплоснабжения и горячей воды. Но сегодня работают тепловики, и мы делаем сегодня все возможное, работаем 24 часа в сутки, чтобы как можно быстрее сделать так, чтоб были коммунальные услуги у горожан. Поэтому мы обратились и к нашим энергетикам, чтобы сбалансировать так систему, чтобы там, где нет теплоснабжения и горячей воды, как можно больше было энергоснабжения. И это очень важно», — сказал Терехов в эфире нацмарафона.

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По информации мэра Харькова, на момент, когда россияне массированно ударили по объектам теплоэнергетики Харькова, в городе уже подключили отопление в 90% жилья. Однако последствия «прилетов» настолько серьезные, что часть теплогенерирующих мощностей все еще не восстановили. Что же касается электричества, то напряженная ситуация с ним — во всей Украине.

«Это связано с тем, что наш противник бьет по энергетическим объектам, объектам тепловой генерации, объектам водоснабжения. И, конечно, все это отражается на том, какое электро- и теплоснабжение есть, в том числе, и в городе Харькове. Сегодня Харьковоблэнерго и Укрэнерго, потому что они отвечают за электроснабжение, ввели графики отключения, они существуют в Харькове», — отметил городской голова.