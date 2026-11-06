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Новости Харькова – главное 6 ноября: как прошла ночь

Общество 07:30   06.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Новости Харькова – главное 6 ноября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:30

КАБы и беспилотники летели ночью на Харьковщину

Первые ударные беспилотники этой ночью появились над Харьковщиной около 00:20 – они летели курсом на Днепровскую область, а вскоре – и на Змиев.

Ближе к 01:00 БпЛА летели в сторону Берестина, а потом – и на Краснопавловку. А в 02:49 Воздушные силы ВСУ предупредили об грозе применения авиабомб для прифронтовых областей. Уже в 03:03 КАБы полетели на Харьковщину.

После чего до самого утра украинские защитники не сообщали о новых угрозах для Харькова и области.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2026 в 07:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".