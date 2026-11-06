Новости Харькова – главное 6 ноября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:30

КАБы и беспилотники летели ночью на Харьковщину

Первые ударные беспилотники этой ночью появились над Харьковщиной около 00:20 – они летели курсом на Днепровскую область, а вскоре – и на Змиев.

Ближе к 01:00 БпЛА летели в сторону Берестина, а потом – и на Краснопавловку. А в 02:49 Воздушные силы ВСУ предупредили об грозе применения авиабомб для прифронтовых областей. Уже в 03:03 КАБы полетели на Харьковщину.

После чего до самого утра украинские защитники не сообщали о новых угрозах для Харькова и области.