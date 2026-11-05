По Харькову утром 5 ноября ударили дроны – что известно (дополнено)

Первые взрывы в четверг, 5 ноября, в Харькове начали раздаваться около 09:00.

Дополнено в 10:43. Дрон РФ атаковала авто в Салтовском районе. По информации мэра Игоря Терехова, пострадавших в результате «прилета» нет.

Вначале оккупанты выпустили беспилотник по Шевченковскому району Харькова. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: «прилет» пришелся по открытой территории. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что в течение минувших суток оккупанты обстреливали Харьков, а также 17 населенных пунктов области, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.