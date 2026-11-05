Второй день оккупанты не атакуют на Купянщине – Генштаб

В течение минувших суток на Харьковщине было шесть боев – все на севере от областного центра, уточнили в Генштабе ВСУ. На Купянщине – затишье.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали шесть раз около Терновой, Старицы и Амбарного.

На Купянском – сутки вновь прошли без боев.

Потери россиян на сегодняшний день следующие:

«За прошедшие сутки произошло 184 боевых столкновения. Вчера авиация противника нанесла 89 авиационных ударов, в том числе сбросила 289 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 7045 дронов-камикадзе и совершили 2449 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – добавили в ГШ.