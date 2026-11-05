Live
  • Чт 05.11.2026
  • Харків  +1°С
  • USD 45.54
  • EUR 51.25

Другий день окупанти не атакують на Куп’янщині – Генштаб

Україна 08:05   05.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Підпишіться на нас в Google
Другий день окупанти не атакують на Куп’янщині – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на Харківщині було шість боїв – усі на півночі від обласного центру, уточнили у Генштабі ЗСУ. На Куп’янщині – затишшя. 

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували шість разів біля Тернової, Стариці та Амбарного.

На Купʼянському – доба знову пройшла без боїв.

Втрати росіян на сьогодні такі:

“Протягом минулої доби відбулося 184 бойових зіткнення. Учора авіація противника завдала 89 авіаційних ударів, зокрема скинула 289 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7045 дронів-камікадзе та здійснили 2449 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ”, – додали у ГШ.

Читайте також: Як сьогодні відключатимуть світло у Харківській області – графіки

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Новини Харкова – головне 5 листопада: як минула ніч, ситуація на фронте
Новини Харкова – головне 5 листопада: як минула ніч, ситуація на фронте
05.11.2026, 09:02
Сьогодні 5 листопада 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 5 листопада 2026: яке свято та день в історії
05.11.2026, 06:00
Як сьогодні відключатимуть світло в Харківській області – графіки
Як сьогодні відключатимуть світло в Харківській області – графіки
05.11.2026, 07:29
Новини Харкова – головне 4 листопада: удари по місту, ситуація зі світлом
Новини Харкова – головне 4 листопада: удари по місту, ситуація зі світлом
04.11.2026, 22:05
Про відновлення Північної Салтівки говорили на конференції Світового банку
Про відновлення Північної Салтівки говорили на конференції Світового банку
04.11.2026, 21:34
Харкову не вистачає напруги та чітких графіків: підсумки 4 листопада
Харкову не вистачає напруги та чітких графіків: підсумки 4 листопада
04.11.2026, 23:00

Новини за темою:

05.11.2026
Шестеро людей, у тому числі дитина, постраждали від обстрілів РФ – Синєгубов
05.11.2026
Як сьогодні відключатимуть світло в Харківській області – графіки
04.11.2026
Навчання й лікування під землею: Синєгубов про будівництво на Харківщині
04.11.2026
Ліси відновлюють на Харківщині: долучається молодь, які плани (фото)
04.11.2026
Брав до 2500 грн за «дозу»: колишній коп на Харківщині «сяде» на сім років


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Другий день окупанти не атакують на Куп’янщині – Генштаб», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2026 в 08:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби на Харківщині було шість боїв – усі на півночі від обласного центру, уточнили у Генштабі ЗСУ. На Куп’янщині – затишшя. ".