Другий день окупанти не атакують на Куп’янщині – Генштаб

Протягом минулої доби на Харківщині було шість боїв – усі на півночі від обласного центру, уточнили у Генштабі ЗСУ. На Куп’янщині – затишшя.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували шість разів біля Тернової, Стариці та Амбарного.

На Купʼянському – доба знову пройшла без боїв.

Втрати росіян на сьогодні такі:

“Протягом минулої доби відбулося 184 бойових зіткнення. Учора авіація противника завдала 89 авіаційних ударів, зокрема скинула 289 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7045 дронів-камікадзе та здійснили 2449 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ”, – додали у ГШ.