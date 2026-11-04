Брав до 2500 грн за «дозу»: колишній коп на Харківщині «сяде» на сім років

Колишнього інспектора тренінгового центру поліції Харківщини засудили до семи років тюрми з конфіскацією майна за збут наркотиків. Апеляційний суд залишив вирок без змін.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант придбав і почав зберігати вдома канабіс та амфетамін. Потім їх збував. Ціни за «дозу» коливалися від 1500 до 2500 гривень залежно від виду «товару».

Під час обшуку у нього виявили розфасований амфетамін і канабіс, пігулки психотропів — лізергіду (ЛСД) та MDMA (екстазі), а також саморобний прилад для вживання наркотичних засобів і готівку, отриману злочинним шляхом, розповіли правоохоронці.

Із займаної посади чоловіка звільнили.

У суді він вину не визнав. У прокуратурі кажуть: чоловік заявив, що жодних заборонених речовин не передавав, а кошти, знайдені у нього під час особистого обшуку, — позика, яку товариш йому нібито повернув.

Суд визнав його винним у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні, а також збуті особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини, вчинених повторно (ч. 2 ст. 307 ККУ). Чоловіку призначили сім років тюрми з конфіскацією майна. Крім того, фігуранта позбавили звання старшого лейтенанта поліції.

Сторона захисту подала апеляцію, однак вона не допомогла – вирок залишили без змін.