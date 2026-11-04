Порибалив на мільйон: браконьєр попався на Харківщині – поліція (фото)

Правоохоронці викрили на Харківщині чоловіка, який, за даними слідства, незаконно ловив рибу.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, ввечері 30 жовтня поблизу села П’ятницьке Чугуївського району копи під час патрулювання прибережної зони Печенізького водосховища помітили чоловіка, який на березі виплутував рибу із сіток. Фігурант – 47-річний мешканець району.

«Під час огляду місця події поліцейські виявили 595 рибин, серед яких 272 плоскирки, 175 пліток, 86 лящів, 36 судаків, 18 сріблястих карасів, сім окунів та одна щука. Загальна вага незаконного улову становила понад 112 кілограмів. За попередніми розрахунками, сума збитків, завданих рибному господарству України, становить 1 024 114 гривень», – розповіли у поліції.

Правоохоронці вилучили весь незаконний улов, шість рибальських сіток загальною довжиною 340 метрів та човен.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) ККУ. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, з 1 листопада розпочалась осінньо-зимова заборона на вилов риби в зимувальних ямах. Обмеження діятимуть до початку весняно-літнього нерестового періоду, повідомляв Харківський рибоохоронний патруль.