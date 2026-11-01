З 1 листопада на Харківщині набула чинності заборона на деякі види риболовлі

з 1 листопада розпочинається осінньо-зимова заборона на вилов риби в зимувальних ямах. Обмеження діятимуть до початку весняно-літнього нерестового періоду, повідомив Харківський рибоохоронний патруль.

Заборона запроваджується, щоб охоронити рибні запаси у місцях її масового скупчення.

“У холодну пору року риба збирається на зимівлю в найглибших ділянках водойм і стає менш активною”, – пояснили рибоохоронці.

Рибальство дозволяється тільки за межами зимувальних ям та з дотриманням встановлених правил. Зокрема, загальна кількість гачків не повинна перевищувати 7 штук на одного рибалки.

За порушення загрожує адміністративна чи кримінальна відповідальність, а також відшкодування збитків.

Читайте також: Укрзалізниця скасувала низку електричок на Харківщині

Нагадаємо, можливе забруднення річки на Богодухівщині перевіряють правоохоронці. Вода в річці Мерла набула неприродного білого кольору.