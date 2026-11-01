Live
  • Нд 01.11.2026
  • Харків  +9°С
  • USD 45.53
  • EUR 50.68

З 1 листопада на Харківщині набула чинності заборона на деякі види риболовлі

Суспільство 11:46   01.11.2026
Тетяна Литвіна
Підпишіться на нас в Google
З 1 листопада на Харківщині набула чинності заборона на деякі види риболовлі

з 1 листопада розпочинається осінньо-зимова заборона на вилов риби в зимувальних ямах. Обмеження діятимуть до початку весняно-літнього нерестового періоду, повідомив Харківський рибоохоронний патруль.

Заборона запроваджується, щоб охоронити рибні запаси у місцях її масового скупчення.

“У холодну пору року риба збирається на зимівлю в найглибших ділянках водойм і стає менш активною”, – пояснили рибоохоронці.

Рибальство дозволяється тільки за межами зимувальних ям та з дотриманням встановлених правил. Зокрема, загальна кількість гачків не повинна перевищувати 7 штук на одного рибалки.

За порушення загрожує адміністративна чи кримінальна відповідальність, а також відшкодування збитків.

Читайте також: Укрзалізниця скасувала низку електричок на Харківщині

Нагадаємо, можливе забруднення річки на Богодухівщині перевіряють правоохоронці. Вода в річці Мерла набула неприродного білого кольору.

Автор: Тетяна Литвіна

Популярно

Унікальна евакуація з Куп’янського напрямку: бійця перевезли до Львова
Унікальна евакуація з Куп’янського напрямку: бійця перевезли до Львова
01.11.2026, 16:25
«Почали дослухатися»: біолог про те, що на вулицях Харкова з’явилися дуби
«Почали дослухатися»: біолог про те, що на вулицях Харкова з’явилися дуби
31.10.2026, 21:50
Ворожий КАБ пошкодив зерносховище на Харківщині
Ворожий КАБ пошкодив зерносховище на Харківщині
01.11.2026, 14:04
Новини Харкова – головне 1 листопада: атака на медиків, відміна електричок
Новини Харкова – головне 1 листопада: атака на медиків, відміна електричок
01.11.2026, 12:13
Евакуювали за секунди до вибуху: у Харкові врятували жінку під час обстрілу
Евакуювали за секунди до вибуху: у Харкові врятували жінку під час обстрілу
01.11.2026, 10:55
Укрзалізниця скасувала низку електричок на Харківщині
Укрзалізниця скасувала низку електричок на Харківщині
01.11.2026, 09:14

Новини за темою:

03.10.2026
Масова загибель риби на Харківщині: відомі результати дослідження води
28.09.2026
Масова загибель риби на Харківщині: справою зайнялася поліція
25.09.2026
Масова загибель риби у річці на Харківщині: причини з’ясовують (фото)
04.09.2026
Риба масово загинула на Харківщині: поліція розпочала кримінальне провадження
28.08.2026
Незаконна рибалка: за один день на Харківщині виявили два порушення


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «З 1 листопада на Харківщині набула чинності заборона на деякі види риболовлі», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2026 в 11:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "з 1 листопада розпочинається осінньо-зимова заборона на вилов риби в зимувальних ямах. Обмеження діятимуть до початку весняно-літнього нерестового періоду.".