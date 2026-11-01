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Укрзалізниця скасувала низку електричок на Харківщині

Транспорт 09:14   01.11.2026
Тетяна Литвіна
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Укрзалізниця скасувала низку електричок на Харківщині

У зв’язку з безпекою та відсутністю напруги у контактній мережі Укрзалізниця внесла зміни до графіку руху електричок Харківщини.

Як повідомила прес-служба залізничного відомства, 1 листопада не вийдуть на маршрут:

  • №6516 Герсеванівський – Харків-Пасажирський
  • №6506 Златополь – Харків-Пасажирський
  • №7003 Люботин – Огульці
  • №6902 Огульці – Харків-Пасажирський

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Нагадаємо, близько півсотні підлітків, які ризикують, щоб покататися потягами, виявили за один рейд поліцейські Харківщини. На батьків двох підлітків, яких застали прямо на даху поїзда, поліцейські написали адміністративні протоколи.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2026 в 09:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зв’язку з безпекою та відсутністю напруги у контактній мережі Укрзалізниця внесла зміни до графіку руху електричок Харківщини.".