Укрзалізниця скасувала низку електричок на Харківщині

У зв’язку з безпекою та відсутністю напруги у контактній мережі Укрзалізниця внесла зміни до графіку руху електричок Харківщини.

Як повідомила прес-служба залізничного відомства, 1 листопада не вийдуть на маршрут:

№6516 Герсеванівський – Харків-Пасажирський

№6506 Златополь – Харків-Пасажирський

№7003 Люботин – Огульці

№6902 Огульці – Харків-Пасажирський

Нагадаємо, близько півсотні підлітків, які ризикують, щоб покататися потягами, виявили за один рейд поліцейські Харківщини. На батьків двох підлітків, яких застали прямо на даху поїзда, поліцейські написали адміністративні протоколи.