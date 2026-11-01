Укрзалізниця скасувала низку електричок на Харківщині
У зв’язку з безпекою та відсутністю напруги у контактній мережі Укрзалізниця внесла зміни до графіку руху електричок Харківщини.
Як повідомила прес-служба залізничного відомства, 1 листопада не вийдуть на маршрут:
- №6516 Герсеванівський – Харків-Пасажирський
- №6506 Златополь – Харків-Пасажирський
- №7003 Люботин – Огульці
- №6902 Огульці – Харків-Пасажирський
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Нагадаємо, близько півсотні підлітків, які ризикують, щоб покататися потягами, виявили за один рейд поліцейські Харківщини. На батьків двох підлітків, яких застали прямо на даху поїзда, поліцейські написали адміністративні протоколи.