Live
  • Нд 01.11.2026
  • Харків  +9°С
  • USD 45.53
  • EUR 50.68

Пожежа у Немишлянському районі: троє постраждалих, у тому числі дитина

Події 08:27   01.11.2026
Тетяна Литвіна
Підпишіться на нас в Google
Пожежа у Немишлянському районі: троє постраждалих, у тому числі дитина

У житловому будинку у Немишлянському районі горіла квартира на другому поверсі. Постраждали троє людей, серед них 10-річна дитина, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Рятувальники розповіли, що у квартирі виникла побутова пожежа. Горіли домашні речі та перекриття на площі 15 кв. м.

За даними ДСНС, причина пожежі – коротке замикання електромережі.

Читайте також: Бригада швидкої потрапила під атаку БПЛА на Дергачівщині

Нагадаємо, увечері 30 жовтня росіяни атакували реактивним БпЛА Слобідський район Харкова. Внаслідок влучання у виробничо-складську будівлю приватного підприємства спалахнула пожежа площею 3000 кв. м. Постраждали п’ятеро людей.

Автор: Тетяна Литвіна

Популярно

Сім постраждалих та 80 російських БПЛА: як минула доба на Харківщині
Сім постраждалих та 80 російських БПЛА: як минула доба на Харківщині
01.11.2026, 09:36
«Почали дослухатися»: біолог про те, що на вулицях Харкова з’явилися дуби
«Почали дослухатися»: біолог про те, що на вулицях Харкова з’явилися дуби
31.10.2026, 21:50
Сьогодні 1 листопада 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 1 листопада 2026: яке свято та день в історії
01.11.2026, 06:00
Новини Харкова – головне 1 листопада: атака на медиків
Новини Харкова – головне 1 листопада: атака на медиків
01.11.2026, 08:50
«Оце буде перемога»: якими рослинами біолог радить засівати газони Харкова
«Оце буде перемога»: якими рослинами біолог радить засівати газони Харкова
31.10.2026, 17:39
Секрети теплиць Харкова: як правильно зберігати та розмножувати квіти взимку
Секрети теплиць Харкова: як правильно зберігати та розмножувати квіти взимку
31.10.2026, 18:35

Новини за темою:

01.11.2026
Україна уразила НПЗ у Нижегородській області: один із ключових для армії РФ
31.10.2026
Склад горів через удар реактивним БпЛА по Харкову: подробиці (фото)
31.10.2026
П’ятеро постраждалих, виникла пожежа – вночі Харків атакували росіяни
26.10.2026
У лікарні помер 12-річний Артем, поранений під час удару по Новій Водолазі
26.10.2026
Пожежа в будинку в Харкові: як рятували людей, показали копи (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Пожежа у Немишлянському районі: троє постраждалих, у тому числі дитина», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2026 в 08:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У житловому будинку у Немишлянському районі горіла квартира на другому поверсі. Постраждали троє людей, серед них — 10-річна дитина, повідомили у ДСНС.".