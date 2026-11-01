Пожежа у Немишлянському районі: троє постраждалих, у тому числі дитина

У житловому будинку у Немишлянському районі горіла квартира на другому поверсі. Постраждали троє людей, серед них — 10-річна дитина, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Рятувальники розповіли, що у квартирі виникла побутова пожежа. Горіли домашні речі та перекриття на площі 15 кв. м.

За даними ДСНС, причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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Нагадаємо, увечері 30 жовтня росіяни атакували реактивним БпЛА Слобідський район Харкова. Внаслідок влучання у виробничо-складську будівлю приватного підприємства спалахнула пожежа площею 3000 кв. м. Постраждали п’ятеро людей.