Новини Харкова — головне 31 жовтня: нічна атака, дев’ять боїв

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

13:09

У Харкові лагодять будинки після нічного “прильоту”

Шість багатоквартирних і 18 приватних будинків зазнали пошкоджень внаслідок нічної атаки росіян в Основ’янському районі, повідомляє Харківська міськрада.

Комунальники ще ввечері почали оперативно закривати вікна, а зранку – лагодити покрівлі, очищати території від уламків і скла, вивозити сміття, перевіряти електромережі.

На місці також працюють волонтери ГО «Проліска», Товариства Червоного Хреста, психолог. Також там розгорнуто пункт харчування.

09:30

Минулої доби Харків і 15 населених пунктів області були під ударами росіян, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов

Внаслідок обстрілу постраждали 19 людей.

У м. Харків 4 людей зазнали поранень, ще 6 – отримали гостру реакцію на стрес;

у м. Дергачі поранені чоловіки 52 і 40 років;

у м. Мерефа зазнали гострої реакції на стрес чоловіки 51 і 48 років;

у м. Барвінкове 81-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес;

у с. Ємці Дергачівської громади 59-річна жінка зазнала гостру реакцію на стрес; на трасі поблизу с. Гороховатка Борівської громади поранено 65-річного чоловіка, отримала гостру реакцію на стрес 63-річна жінка;

у сел. Золочів отримала гостру реакцію на стрес 60-річна жінка.

Також стало відомо, що 29 жовтня внаслідок обстрілу в м. Ізюм загинула 59-річна жінка, зазнала поранень 57-річна жінка.

Росіяни застосовували по Харківщині 3 БпЛА типу «Герань-2», 3 БпЛА типу «Молнія», 4 fpv-дрони і 148 БпЛА (тип встановлюють).

08:10

Дев’ять боїв на півночі Харківщини

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили дев’ять атак росіян біля сіл Тернова, Мала Вовча, Радьківка та в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Охрімівка, Шев’яківка, Путникове, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку окупанти не атакували.

07:45

Удар російського БпЛА по Харкову стався вночі близько 00:30

Удар ворожого БпЛА зазнав приватний будинок в Основ’янському районі, повідомила ДСНС у Харківській області.

Внаслідок вибуху спалахнув дах будинку та дворові споруди на загальній площі 300 кв. м.

Також вибухова хвиля та уламки БпЛА пошкодили близько 10 приватних будинків по сусідству, господарські будівлі й автівку.