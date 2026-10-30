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У Саржин яр повернули годинник: його відремонтували й закрили захисним склом

Суспільство 16:42   30.10.2026
Вікторія Яковенко
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У Саржин яр повернули годинник: його відремонтували й закрили захисним склом Фото: СКП “Харьковзеленстрой”

У Харкові в Саржиному яру встановили відновлений годинник.

«Прилад був пошкоджений вибухом кілька тижнів тому. Фахівці перебрали механізм, відновили циферблат, стрілки. Відремонтували підсвічування та закрили захисним склом», – повідомили в СКП «Харківзеленбуд».

часы вернули в Саржин яр
Фото: СКП “Харьковзеленстрой”

Нагадаємо, понад сімсот багаторічних рослин висадили на Клочківському узвозі в Харкові. У «Харківзеленбуді» повідомили, що схили прикрасили композиціями з кущів хризантем і пахучої лаванди. Також посіяли лучні квіти: волошки, маки, ромашки та льон. Комунальники додали: уже наступної весни схили узвозу зацвітуть яскравими барвами.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2026 в 16:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові в Саржиному яру встановили відновлений годинник.".