У Саржин яр повернули годинник: його відремонтували й закрили захисним склом

У Харкові в Саржиному яру встановили відновлений годинник.

«Прилад був пошкоджений вибухом кілька тижнів тому. Фахівці перебрали механізм, відновили циферблат, стрілки. Відремонтували підсвічування та закрили захисним склом», – повідомили в СКП «Харківзеленбуд».

Нагадаємо, понад сімсот багаторічних рослин висадили на Клочківському узвозі в Харкові. У «Харківзеленбуді» повідомили, що схили прикрасили композиціями з кущів хризантем і пахучої лаванди. Також посіяли лучні квіти: волошки, маки, ромашки та льон. Комунальники додали: уже наступної весни схили узвозу зацвітуть яскравими барвами.