Сьогодні 25 жовтня 2026 року: яке свято та день в історії

Сьогодні в Україні відзначають День автомобіліста та дорожника. Вночі країна перейшла на зимовий час. 25 жовтня 1415 року відбулася одна з найбільш відомих битв Столітньої війни між Англією та Францією – битва при Азенкурі. У 1586-му до страти засудили королеву Шотландії Марію Стюарт. У 1920-му в Криму народився український військовий льотчик, кримський татарин Султан Амет-Хан. У 1921-му розпочався другий зимовий похід армії УНР. У 1962-му під час Карибської кризи постпред США в ООН на засіданні Радбезу продемонстрував фотографії радянських ракет на Кубі. У 2015-му Україна офіційно припинила авіасполучення з РФ.

Свята та пам’ятні дати 25 жовтня

Остання неділя жовтня в Україні – це День автомобіліста та дорожника. У світі – День свекрухи й тещі.

Також сьогодні відбувається перехід на зимовий час. О 04:00 ранку треба перевести стрілку годинника на одну годину назад – на 03:00.

25 жовтня – День народження Національної спілки художників України.

Також сьогодні: Міжнародний день боротьби жінок за мир, Всесвітній день опери, Міжнародний день обізнаності про карликовість, Європейський день юристів та Європейський день юстиції (або цивільного права), Всесвітній день обізнаності про розщеплення хребта та гідроцефалію, Всесвітній день обізнаності про мієлодиспластичний синдром, Всесвітній день макаронів, День панк-культури, День карате (відзначають на батьківщині цього виду бойового мистецтва – на Окінаві, є також Міжнародний день карате – 17 червня), Всесвітній день виробників піци (або Всесвітній день піцайоло).

Відео створене з використанням ШІ

25 жовтня в історії

25 жовтня 1415 року відбулася одна з найвідоміших битв Столітньої війни між Англією та Францією – битва при Азенкурі. У ній перемогло військо короля Генріха V і прославилися англійські лучники.

“Провокуючи французьку армію на атаку, Генріх зміг використати оборонну тактику. Захищені дерев’яними кілками, вбитими в землю, англійські лучники своїми стрілами зламали французьких озброєних воїнів, які були ще більше поставлені в невигідне становище через багнисту землю. Французька кіннота зазнала невдачі в атаці на лучників. Перемога під Азенкуром була швидкою. Втрати французів були набагато більшими, ніж англійців, і багато французів було захоплено в полон, зокрема герцогів Орлеанського та Бурбонського. Битву увічнив Шекспір у своїй п’єсі “Король Генріх V”, що забезпечило їй культовий статус”, – пише сайт Королівської палати зброї Великої Британії.

Попри те, що ця битва прославила Генріха V як полководця, вона не була вирішальною у його війні проти Франції. У 1417 році англійці розпочали новий масштабний похід. Підсумком кількох років битв і перемог стало підписання 21 травня 1420 договору в Труа. Згідно з ним, французький король Карл VI Божевільний робив Генріха своїм спадкоємцем (в обхід рідного сина – майбутнього Карла VII). Генріх V слідом одружився з дочкою короля Франції Катериною Валуа. Але зайняти трон її батька так і не встиг – у 1422 він помер, за найбільш поширеною версією – від дизентерії. Спадкоємцем французької корони став малолітній син Генріха та Катерини Валуа Генріх VI. Але його дядько Карл VII (якого продовжувала визнавати спадкоємцем і королем значна частина французів) згодом повернув собі батьківську спадщину – і владу, і корону.

25 жовтня 1586 року до страти засудили королеву Шотландії Марію Стюарт. Докладніше.

25 жовтня 1920 року в Криму народився український військовий льотчик, кримський татарин Султан Амет-Хан – двічі Герой Радянського Союзу. Докладніше.

25 жовтня 1921 року розпочався Другий зимовий похід армії УНР, який став набагато трагічнішим, ніж перший. Докладніше.

25 жовтня 1962 року відбулася чергова знакова подія часів Карибської кризи. Постійний представник США в ООН Едлай Стівенсон на засіданні Ради безпеки продемонстрував фотографії радянських ракет на Кубі. Докладніше.

25 жовтня 2015 року Україна офіційно припинила авіасполучення з РФ. Докладніше.

Церковне свято 25 жовтня

25 жовтня вшановують пам’ять мучеників Маркіана і Мартирiя. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 25 жовтня гримить грім, то зима буде сніжною й теплою.

Якщо зірки вночі яскраві – скоро буде мороз, а якщо тьмяні – потепління.

Що не можна робити 25 жовтня

Не можна пліткувати, брехати й обманювати.

Не можна відмовляти в допомозі та милостині.