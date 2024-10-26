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Цієї ночі українці переводитимуть годинники на зимовий час

Суспільство 21:29   26.10.2024
Оксана Якушко
Цієї ночі українці переводитимуть годинники на зимовий час

Цієї ночі українці спатимуть довше на одну годину, бо з 26 на 27 жовтня о 4 годині за київським часом країна перейде на зимовий час.

Цифрові девайси автоматично перейдуть на новий час, але на механічному годиннику доведеться вручну переводити стрілки на годину назад.

Це міг бути останнє переведення годинників на зимовий час, оскільки влітку, 16 липня, нардепи проголосували за скасовування переходу на літній та зимовий час.

Але законопроєкт досі не має підпису президента Володимира Зеленського. Хоча і для вето вже минули всі терміни.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2024 в 21:29;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цієї ночі українці спатимуть довше на одну годину, бо з 26 на 27 жовтня о 4 годині за київським часом країна перейде на зимовий час.".