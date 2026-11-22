Внаслідок атаки РФ на Лозову вночі 22 листопада виникли пожежі, постраждала жінка, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Сьогодні вночі ворог завдав ударів реактивними безпілотниками по приватному сектору та території цивільного підприємства у місті Лозова. В результаті атаки спалахнули житловий будинок, господарські будівлі та торговельний об’єкт. Загальна площа пожежі становила 400 кв. м. Пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, зазнала гострої реакції на стрес 89-річна жінка.

Також на території приватного підприємства виникла пожежа площею 350 кв. м.

Нагадаємо, вранці безпілотник атакував Київський район Харкова. Виникла пожежа.