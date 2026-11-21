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Дощ і мокрий сніг. Прогноз погоди на 22 листопада у Харкові й області

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• Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2026 в 20:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на неділю, 22 листопада, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей.".