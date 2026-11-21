Дощ і мокрий сніг. Прогноз погоди на 22 листопада у Харкові й області
Прогноз погоди на неділю, 22 листопада, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей.
У Харківській області протягом доби зберігатиметься мінлива хмарність ⛅️. Вночі прогнозують опади (дощ 🌧, мокрий сніг 💧❄️), день пройде без істотних опадів.
Вітер очікують південно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від 4° тепла до 1° морозу, вдень від 2 до 7° тепла.
У Харкові вночі прогнозують опади (дощ 🌧, мокрий сніг 💧❄️), день пройде без істотних опадів.
Вітер очікують південно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 1 – 3° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 4 – 6°тепла.