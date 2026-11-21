Стало відомо, скільки людей повернулися у Богодухів восени 2026 року
Близько 200 людей повернулися до міста Богодухів після того, як ситуація у місті стабілізувалася, розповів МГ «Об’єктив» Євген Шаповал, начальник Богодухівської районної державної адміністрації.
За період з квітня поточного року з 19 населених пунктів Богодухівської громади, де оголосили обов’язку евакуацію населення, евакуювали 642 громадянина, з них 460 дорослих (в тому числі 56 маломобільних осіб) та 142 дитини.
Облік громадян, які виїхали з міста Богодухова не проводили, тому що евакуацію в місті не оголошували. У період з вересня по сьогодні, коли ситуація у місті певним чином стабілізувалася, деякі громадяни повернулись до своїх домівок, орієнтовно це 200 людей.
Від початку оголошення обов’язкової евакуації з селища Золочів (16 червня 2026 року) через транзитний центр Харків виїхали 572 людини, з них 144 дитини і 3 маломобільних особи. Інформації про їх повернення немає.
Безпекова ситуація в інших громадах Богодухівського району відносно безпечна. Масового виїзду мешканців громади влітку та восени наразі не спостерігають.
Раніше “Об’єктив” повідомляв, як під постійною загрозою FPV проходять обстеження зруйнованого та знищеного житла у багатостраждальній Золочівській громаді. Також стало відомо, чому на Богодухівщині не будують підземні укриття. Крім того, 73 первинні модульні укриття встановлять у Богодухівському районі. Також траси, які з’єднують Богодухівщину із Сумською областю, Харковом та північчю Харківщини, вже накриті антидроновими сітками.