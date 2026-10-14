У ДТП загинула жінка, яка вижила після атаки на Богодухів і втратила родину

13 жовтня в аварії на Харківщині загинула Ольга Крівогуб. Вона – єдина з родини, хто вижив після удару РФ по Богодухову у лютому – її чоловік і троє дітей загинули. Тоді Ольга була вагітною. Дівчинка потрапила у лікарню після ДТП, вона у стані середньої тяжкості.

Про трагедію розповів “Суспільному” начальник Золочівської громади Віктор Коваленко. До переїзду в Богодухів родина проживала в Сковородинівці.

“Вона повністю переїхала та стояла на обліку в Новій Водолазі. Там ВПО оформила, придбала автівку. На жаль, вона розбилася на автівці. Загинула. У неї дитина зараз у реанімації”, – повідомив Коваленко.

Голови Нововодолазької громади Олександр Єсін уточнив, що аварія сталася у вівторок близько 17:00- 18:00.

«Вона з Нової Водолаги їхала в сторону Харкова. Виходить, тільки виїхала з Водолаги, метрів 300 проїхала і по трасі злетіла. Вона померла у «швидкій», дорогою до лікарні. Дитина була з нею в авто. Спочатку її доставили у лікарню Нової Водолаги для стабілізації, далі реанімобілем перевезли у четверту невідкладну лікарню», — сказав Єсін.

Дівчинку Катерину планують перевести до дитячої лікарні. Є двоє охочих забрати дитину: це рідна сестра загиблої і брат загиблого батька.

Катерина перебуває у стані середньої тяжкості: у неї діагностували перелом ребра, забій легень і садна, розповів директор лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги Харківської міськради Євгеній Благовещенський.

Нагадаємо, ветерана війни Григорія Шикулу та трьох його дітей убив російський «шахед» вночі 11 лютого. Загинули дворічні хлопчики-близнята Іван і Владислав та їхня однорічна сестричка Мирослава. 35-річна мама Ольга вижила. Жінка була на 35 тижні вагітності. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв: у постраждалої – травми та незначні опіки. Тоді родина лише нещодавно переїхала до Богодухова із прифронтового Золочева. Намагалися врятуватися від постійних обстрілів. За словами Синєгубова, це була їхня перша ночівля на новому місці.