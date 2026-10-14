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У ДТП загинула жінка, яка вижила після атаки на Богодухів і втратила родину

Суспільство 15:09   14.10.2026
Вікторія Яковенко
У ДТП загинула жінка, яка вижила після атаки на Богодухів і втратила родину Фото: “Суспільне”

13 жовтня в аварії на Харківщині загинула Ольга Крівогуб. Вона – єдина з родини, хто вижив після удару РФ по Богодухову у лютому – її чоловік і троє дітей загинули. Тоді Ольга була вагітною. Дівчинка потрапила у лікарню після ДТП, вона у стані середньої тяжкості.

Про трагедію розповів “Суспільному” начальник Золочівської громади Віктор Коваленко. До переїзду в Богодухів родина проживала в Сковородинівці.

“Вона повністю переїхала та стояла на обліку в Новій Водолазі. Там ВПО оформила, придбала автівку. На жаль, вона розбилася на автівці. Загинула. У неї дитина зараз у реанімації”, – повідомив Коваленко.

Голови Нововодолазької громади Олександр Єсін уточнив, що аварія сталася у вівторок близько 17:00- 18:00.

«Вона з Нової Водолаги їхала в сторону Харкова. Виходить, тільки виїхала з Водолаги, метрів 300 проїхала і по трасі злетіла. Вона померла у «швидкій», дорогою до лікарні. Дитина була з нею в авто. Спочатку її доставили у лікарню Нової Водолаги для стабілізації, далі реанімобілем перевезли у четверту невідкладну лікарню», — сказав Єсін.

Дівчинку Катерину планують перевести до дитячої лікарні. Є двоє охочих забрати дитину: це рідна сестра загиблої і брат загиблого батька.

Катерина перебуває у стані середньої тяжкості: у неї діагностували перелом ребра, забій легень і садна, розповів директор лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги Харківської міськради Євгеній Благовещенський.

Нагадаємо, ветерана війни Григорія Шикулу та трьох його дітей убив російський «шахед» вночі 11 лютого. Загинули дворічні хлопчики-близнята Іван і Владислав та їхня однорічна сестричка Мирослава. 35-річна мама Ольга вижила. Жінка була на 35 тижні вагітності. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв: у постраждалої – травми та незначні опіки. Тоді родина лише нещодавно переїхала до Богодухова із прифронтового Золочева. Намагалися врятуватися від постійних обстрілів. За словами Синєгубова, це була їхня перша ночівля на новому місці.

Читайте також: Зросла кількість ДТП на Харківщині: 13 людей загинули у вересні

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2026 в 15:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 жовтня в аварії на Харківщині загинула Ольга Крівогуб. Вона – єдина з родини, хто вижив після удару РФ по Богодухову у лютому – її чоловік і троє дітей загинули.".