У Харківському обласному ТЦК та СП встановлюють, чи причетні військовослужбовці підлеглих підрозділів до інциденту на одному із перехресть Харкова, де білий мікроавтобус заблокував автомобіль.

Відео з автомобільного реєстратора, на якому білий мікроавтобус підрізає та блокує машину під час руху, раніше поширили місцеві телеграм-канали. У дописах зазначалося, що за кермом автомобіля перебував 21-річний водій. За словами хлопця, після зупинки невідомі у камуфляжній формі застосували до нього силу.

«Мене заломали, били рацією по обличчю, намагалися відібрати телефон, а коли дізналися, що мені 21 рік, перестали бити. Буду писати заяву до поліції», — цитують слова потерпілого в публікаціях.

Відео: “Харків 1654 | Місто-герой” / телеграм

МГ «Об’єктив» звернулася по коментар до речниці Харківського обласного ТЦК та СП Олени Родіної.

«Наразі проводиться встановлення причетності військовослужбовців підпорядкованих підрозділів до зазначених обставин», — відповіла Родіна.

“Звернень не надходило. Зареєстрували інформацію у встановленому порядку за результатами моніторингу. Проводиться перевірка”, – також повідомила МГ “Об’єктив” речниця ГУ Нацполіції в Харківській області Альона Соболевська.