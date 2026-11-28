Державні кошти на відновлення та ремонт об’єктів Харківщини мають надійти із запізненням — лише на початку грудня. Через реорганізацію міністерств фінансування затримали настільки, що область розраховуватиметься із підрядниками за вже виконані роботи.

Як зазначив на пресконференції начальник ХОВА Олег Синєгубов, понад 300 малюків уже ходять до першого в Україні підземного дитсадка в Пісочині. Від громад є запит на безпечні освітні локації, проте фінансувати великі проєкти лише місцевим коштом складно, а державні та міжнародні програми цьогоріч запрацювали із великим запізненням.

«Коли ми говоримо про Державний фонд регіонального розвитку, який мав запрацювати цього року, однак ми розуміємо — два міністерства розділялися, незрозуміло, чиї це були повноваження. Я ставив питання на регіональному Конгресі місцевих та регіональних влад при президентові, який ми проводили минулого тижня. Я ставив питання до цього міністру Безгіну (міністр громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України – ред.) і він запевнив, що ДФРР профінансує ті об’єкти, які пройшли відбір ще влітку цього року — що вже запізно апріорі, бо цей процес завжди проходив навесні, оскільки йде фінансування і об’єкти мають бути реалізовані вже цього року. Бо ці кошти не є перехідними, тож ми таке фінансування отримаємо на початку грудня. І ми розуміємо, що маємо освоїти ці кошти за досить невеликий проміжок часу. Звичайно, розуміючи це, підрядні організації виконували роботи наперед, і ми маємо за деякими актами просто закрити ці фінансові розриви. Однак реалізувати щось абсолютно нове ми не зможемо», — пояснив Синєгубов.

Він додав, що наступного року відбір проєктів ДФРР Безгін пообіцяв розпочати із самого початку бюджетного року. Аналогічні затримки через розмежування повноважень між відомствами виникли й із фінансуванням від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Начальник ХОВА наголосив, що регіонам потрібна прогнозована державна політика.

«Якщо ми розраховуємо на фінансування за деякими із напрямків ДФРР, ЄІБ та інших державних програм, то щоб ми не закладали фінансування з місцевих бюджетів. Однак, якщо об’єкт уже пройшов відбір, зробіть так, щоб він був профінансований. Бо, наприклад, у нас було питання по Службі крові. Ми мали відремонтувати будівлю, щоб не втратити ліцензування — а це дах, вхідна група і все інше. Тому є ось такі ключові проєкти, які ми маємо реалізовувати. Це не спортивні майданчики», — підкреслив начальник ХОВА.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, на тлі заяв перших осіб держави щодо дефіциту коштів у держбюджеті на нове будівництво та відновлення Харківська ОВА у 2027 році розраховує отримати гроші на підземні медустанови, які є інвестиційними проєктами. У листопаді також стало відомо, що близько 400 мільйонів гривень від Кабміну на відновлення 11 пошкоджених багатоквартирних будинків у Харкові та області нарешті надійшли.