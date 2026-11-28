Государственные средства на восстановление и ремонт объектов Харьковщины должны поступить с опозданием — только в начале декабря. Из-за реорганизации министерств финансирование задержали настолько, что область будет рассчитываться с подрядчиками за уже выполненные работы.

Как отметил на пресс-конференции начальник ХОВА Олег Синегубов, более 300 малышей уже ходят в первый в Украине подземный детсад в Песочине. От громад есть запрос на безопасные образовательные локации, однако финансировать крупные проекты только за местный счет сложно, а государственные и международные программы в этом году заработали с большим опозданием.

«Когда мы говорим о Государственном фонде регионального развития, который должен был заработать в этом году, однако мы понимаем — два министерства разделялись, непонятно, чьи это были полномочия. Я ставил вопрос на региональном Конгрессе местных и региональных властей при президенте, который мы проводили на прошлой неделе. Я ставил вопрос до этого министру Безгину (министр громад, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины — ред.), и он заверил, что ГФРР профинансирует те объекты, которые прошли отбор еще летом этого года — что уже поздно априори, потому что этот процесс всегда проходил весной, поскольку идет финансирование и объекты должны быть реализованы уже в этом году. Ведь эти средства не являются переходящими, поэтому мы такое финансирование получим в начале декабря. И мы понимаем, что должны освоить эти средства за довольно небольшой промежуток времени. Конечно, понимая это, подрядные организации выполняли работы наперед, и мы должны по некоторым актам просто закрыть эти финансовые разрывы. Однако реализовать что-то абсолютно новое мы не сможем», — пояснил Синегубов.

Он добавил, что в следующем году отбор проектов ГФРР Безгин пообещал начать с самого начала бюджетного года. Аналогичные задержки из-за разграничения полномочий между ведомствами возникли и с финансированием от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Начальник ХОВА подчеркнул, что регионам нужна прогнозируемая государственная политика.

«Если мы рассчитываем на финансирование по некоторым из направлений ГФРР, ЕИБ и других государственных программ, то чтобы мы не закладывали финансирование из местных бюджетов. Однако, если объект уже прошел отбор, сделайте так, чтобы он был профинансирован. Потому что, например, у нас был вопрос по Службе крови. Мы должны были отремонтировать здание, чтобы не потерять лицензирование — а это крыша, входная группа и все остальное. Поэтому есть вот такие ключевые проекты, которые мы должны реализовывать. Это не спортивные площадки», — подчеркнул начальник ХОВА.

Как сообщала МГ «Объектив», на фоне заявлений первых лиц государства о дефиците средств в госбюджете на новое строительство и восстановление Харьковская ОВА в 2027 году рассчитывает получить деньги на подземные медучреждения, которые являются инвестиционными проектами. В ноябре также стало известно, что около 400 миллионов гривен от Кабмина на восстановление 11 поврежденных многоквартирных домов в Харькове и области наконец-то поступили.