За минувшие сутки российским ударам подверглись Харьков и еще 25 населенных пунктов области. Пострадали 23 человека, в том числе трое детей. Также медики оказали помощь двум женщинам, раненым ранее.

Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, в Харькове ранения получили мужчины 53 и 65 лет, еще четверо горожан испытали острую реакцию на стресс. В поселке Песочин ранены 39-летний мужчина, 53-летняя женщина и три девочки в возрасте 3, 9 и 16 лет, еще у четырех человек диагностировали острую реакцию на стресс. Кроме того, в селе Высокое Золочевской громады ранена 27-летняя женщина. Острую реакцию на стресс испытали пятеро жителей Лозовой, 56-летняя женщина в селе Безруки (Дергачевская громада) и 59-летний мужчина в селе Катериновка (Лозовская громада).

Также к медикам обратились 77-летняя женщина, которая 26 ноября была ранена в Изюме, и 86-летняя женщина, раненная 25 ноября в селе Малый Бурлук.

За сутки оккупанты выпустили по региону:

3 ракеты;

3 КАБ;

13 БпЛА типа «Герань»;

1 БпЛА типа «Ланцет»;

4 БпЛА типа «Молния»;

14 FPV-дронов;

68 БпЛА, тип которых устанавливается.

Харьков. Повреждены многоквартирный и два частных дома, гражданское предприятие, АЗС, два магазина, гараж, автомобиль экстренной медицинской помощи, три грузовых и два легковых автомобиля.

Харьковский район. В Люботине повреждены железнодорожная инфраструктура и магазин, в Солоницевке — складское помещение, в Дергачах — частный дом и два гаража. Частные дома, хозпостройки и авто также повреждены в Песочине, Черкасской Лозовой, Циркунах, Докучаевском, Кутузовке и Безруках.

Лозовской район. В Лозовой повреждены админздание, три складских помещения, два частных дома, хозпостройка, два легковых и три грузовых автомобиля. Складские помещения также повреждены в селах Суданка и Катериновка, частный дом — в селе Хлебное.

Богодуховский район. В Одноробовке повреждены учебное заведение и два многоквартирных дома. Частные дома, хозпостройки и авто получили повреждения в Золочеве, Лютовке, Завадском и Высоком.

Изюмский район. В селе Бугаевка повреждена сыроварня.

Купянский район. В поселке Подсреднее поврежден автомобиль.

Как сообщала МГ «Объектив», ночь в Харькове была неспокойной — мониторинговые каналы предупреждали об ударных и реактивных беспилотниках курсом на город. Один из реактивных БпЛА упал в садовом товариществе в Индустриальном районе. Уже утром по Немышлянскому району прилетел дрон, а по Основянскому — нанесли ракетный удар.