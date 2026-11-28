Протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків та ще 25 населених пунктів області. Постраждали 23 людини, зокрема троє дітей. Також медики надали допомогу двом жінкам, пораненим у попередні дні.

Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Харкові поранень зазнали чоловіки 53 та 65 років, ще четверо містян отримали гостру реакцію на стрес. У селищі Пісочин поранені 39-річний чоловік, 53-річна жінка та три дівчинки віком 3, 9 і 16 років, ще у чотирьох людей діагностували гостру реакцію на стрес. Крім того, у селі Високе Золочівської громади поранено 27-річну жінку. Гострої реакції на стрес зазнали п’ятеро жителів Лозової, 56-річна жінка у селі Безруки (Дергачівська громада) та 59-річний чоловік у селі Катеринівка (Лозівська громада).



Також до медиків звернулися 77-річна жінка, яка 26 листопада була поранена в Ізюмі, та 86-річна жінка, поранена 25 листопада у селі Малий Бурлук.

Протягом доби окупанти випустили на регіон:

3 ракети;

3 КАБ;

13 БпЛА типу «Герань»;

1 БпЛА типу «Ланцет»;

4 БпЛА типу «Молнія»;

14 FPV-дронів;

68 БпЛА, тип яких встановлюється.

Харків. Пошкоджено багатоквартирний та два приватні будинки, цивільне підприємство, АЗС, два магазини, гараж, автомобіль екстреної медичної допомоги, три вантажні та два легкові автомобілі.

Харківський район. У Люботині пошкоджено залізничну інфраструктуру та магазин, у Солоницівці — складське приміщення, у Дергачах — приватний будинок і два гаражі. Приватні будинки, господарчі споруди та авто також пошкоджені у Пісочині, Черкаській Лозовій, Циркунах, Докучаєвському, Кутузівці та Безруках.

Лозівський район. У Лозовій пошкоджено адмінбудівлю, три складські приміщення, два приватні будинки, господарчу споруду, два легкові та три вантажні автомобілі. Складські приміщення також пошкоджені у селах Суданка та Катеринівка, приватний будинок — у селі Хлібне.

Богодухівський район. В Одноробівці пошкоджено навчальний заклад та два багатоквартирні будинки. Приватні оселі, господарчі споруди та авто зазнали пошкоджень у Золочеві, Лютівці, Завадському та Високому.

Ізюмський район. У селі Бугаївка пошкоджено сироварню.

Куп’янський район. У селищі Підсереднє пошкоджено автомобіль.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», ніч у Харкові була неспокійною — моніторингові канали попереджали про ударні та реактивні безпілотники курсом на місто. Один із реактивних БпЛА впав у садовому товаристві в Індустріальному районі. Вже вранці по Немишлянському району прилетів дрон, а по Основ’янському — завдали ракетного удару.