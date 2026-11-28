Доба ударів РФ по Харківщині: пошкоджені залізниця, АЗС та сироварня
Протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків та ще 25 населених пунктів області. Постраждали 23 людини, зокрема троє дітей. Також медики надали допомогу двом жінкам, пораненим у попередні дні.
Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Харкові поранень зазнали чоловіки 53 та 65 років, ще четверо містян отримали гостру реакцію на стрес. У селищі Пісочин поранені 39-річний чоловік, 53-річна жінка та три дівчинки віком 3, 9 і 16 років, ще у чотирьох людей діагностували гостру реакцію на стрес. Крім того, у селі Високе Золочівської громади поранено 27-річну жінку. Гострої реакції на стрес зазнали п’ятеро жителів Лозової, 56-річна жінка у селі Безруки (Дергачівська громада) та 59-річний чоловік у селі Катеринівка (Лозівська громада).
Також до медиків звернулися 77-річна жінка, яка 26 листопада була поранена в Ізюмі, та 86-річна жінка, поранена 25 листопада у селі Малий Бурлук.
Протягом доби окупанти випустили на регіон:
- 3 ракети;
- 3 КАБ;
- 13 БпЛА типу «Герань»;
- 1 БпЛА типу «Ланцет»;
- 4 БпЛА типу «Молнія»;
- 14 FPV-дронів;
- 68 БпЛА, тип яких встановлюється.
Харків. Пошкоджено багатоквартирний та два приватні будинки, цивільне підприємство, АЗС, два магазини, гараж, автомобіль екстреної медичної допомоги, три вантажні та два легкові автомобілі.
Харківський район. У Люботині пошкоджено залізничну інфраструктуру та магазин, у Солоницівці — складське приміщення, у Дергачах — приватний будинок і два гаражі. Приватні будинки, господарчі споруди та авто також пошкоджені у Пісочині, Черкаській Лозовій, Циркунах, Докучаєвському, Кутузівці та Безруках.
Лозівський район. У Лозовій пошкоджено адмінбудівлю, три складські приміщення, два приватні будинки, господарчу споруду, два легкові та три вантажні автомобілі. Складські приміщення також пошкоджені у селах Суданка та Катеринівка, приватний будинок — у селі Хлібне.
Богодухівський район. В Одноробівці пошкоджено навчальний заклад та два багатоквартирні будинки. Приватні оселі, господарчі споруди та авто зазнали пошкоджень у Золочеві, Лютівці, Завадському та Високому.
Ізюмський район. У селі Бугаївка пошкоджено сироварню.
Куп’янський район. У селищі Підсереднє пошкоджено автомобіль.
Як повідомляла МГ «Об’єктив», ніч у Харкові була неспокійною — моніторингові канали попереджали про ударні та реактивні безпілотники курсом на місто. Один із реактивних БпЛА впав у садовому товаристві в Індустріальному районі. Вже вранці по Немишлянському району прилетів дрон, а по Основ’янському — завдали ракетного удару.