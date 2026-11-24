24 листопада 2015 року Туреччина збила російський штурмовик Су-24М, що залетів до її повітряного простору. У 2004-му ЦВК Ківалова оголосила Януковича переможцем президентських виборів в Україні. У 1991-му помер лідер групи “Queen” Фредді Мерк’юрі, а в 1934-му – колишній голова Української Центральної Ради Михайло Грушевський. У 1918-му в Києві розпочала роботу Академія наук. У 1859-му Чарлз Дарвін видав свою роботу “Походження видів”. У 1642-му відкрили Тасманію.

Свята та пам’ятні дати 24 листопада

24 листопада у світі – Міжнародний день еволюції.

Також сьогодні: Всесвітній день сіамських близнюків, Всесвітній день моржа, Міжнародний день вина “Карменер”.

24 листопада в історії

24 листопада 1642 року нідерландський мореплавець Абель Тасман побачив західне узбережжя острова, який згодом назвали на його честь – Тасманія. Докладніше.

24 листопада 1859 року англійський вчений Чарлз Дарвін видав роботу “Походження видів шляхом природного відбору або збереження обраних рас у боротьбі за життя”. Докладніше.

24 листопада 1918 року в Києві урочисто відкрили Академію наук. Докладніше.

24 (за іншими даними – 25) листопада 1934 року помер голова Української Центральної ради та відомий історик Михайло Грушевський. Докладніше.

24 листопада 1991 року помер знаменитий співак і рок-музикант, лідер гурту “Queen” Фредді Мерк’юрі. Докладніше.

24 листопада 2004 року попри масові протести, які вже відбувалися в Києві через фальсифікацію президентських виборів, ЦВК оголосила їхнім переможцем Віктора Януковича. Докладніше.

24 листопада 2015 року Туреччина, яка є країною – членом НАТО, збила російський літак-штурмовик Су-24М поблизу сирійсько-турецького кордону. Удару завдав винищувач F-16 ВПС Туреччини. Докладніше.

Церковне свято 24 листопада

24 листопада вшановують пам’ять великомученика Меркурія і великомучениці Катерини. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 24 листопада йде дощ або мокрий сніг, то до грудня ще потеплішає.

Якщо погода в цей день тепла, то такою буде й зима.

Зо не можна робити 24 листопада

Не можна веселитися й шуміти.

Не можна вживати алкоголь.

Не можна займатися важкою фізичною роботою.