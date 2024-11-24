Сьогодні 24 листопада: яке свято та день в історії

24 листопада 2015 року Туреччина, яка є країною – членом НАТО, збила російський штурмовик Су-24М, що залетів до її повітряного простору. У 2004-му ЦВК Ківалова оголосила Януковича переможцем президентських виборів в Україні. У 1991-му помер лідер групи “Queen” Фредді Мерк’юрі, а в 1934-му – колишній голова Української Центральної Ради Михайло Грушевський. У 1918-му в Києві відкрили Академію наук. У 1859-му Чарлз Дарвін видав свою роботу “Походження видів”.

Свята та пам’ятні дати 24 листопада

24 листопада у світі – Міжнародний день еволюції, Міжнародний день Біблії (відзначають в останню неділю листопада).

Також сьогодні: Всесвітній день моржа.

24 листопада в історії

24 листопада 1859 року англійський вчений Чарлз Дарвін видав роботу, яка зробила його знаменитістю на віки – “Походження видів шляхом природного відбору або збереження обраних рас у боротьбі за життя”. Докладніше.

24 листопада 1918 року в Києві урочисто відкрили Академію наук. Докладніше.

24 (за іншими даними – 25) листопада 1934 року помер голова Української Центральної ради та відомий історик Михайло Грушевський. Докладніше.

24 листопада 1991 року помер знаменитий співак і рок-музикант, лідер гурту “Queen” Фредді Мерк’юрі. Докладніше.

24 листопада 2004 року попри масові протести, які вже відбувалися в Києві через фальсифікацію президентських виборів, ЦВК оголосила їхнім переможцем Віктора Януковича. Докладніше.

24 листопада 2015 року Туреччина, яка є країною – членом НАТО, збила російський літак-штурмовик Су-24М поблизу сирійсько-турецького кордону. Удару завдав винищувач F-16 ВПС Туреччини. Пояснення було таке: російський літак залетів у повітряний простір Туреччини, порушивши кордон на глибину 2,19 кілометра. Російські льотчики отримали близько десяти попереджень, проте не змінили траєкторію польоту.

Пілот та штурман Су-24М встигли катапультуватись. Штурман Костянтин Мурахтін вижив, а командира літака, льотчика Олега Пєшкова вбили обстрілом із землі сирійські повстанці, коли той спускався на парашуті. Також загинув російський морський піхотинець Олександр Позиніч із пошуково-рятувальної групи, яка вирушила на допомогу підбитим льотчикам.

Сам літак упав у Сирії – за 4 км від кордону з Туреччиною. Міноборони РФ заперечувало, що штурмовик залишав повітряний простір Сирії. Проте Держдеп США незалежно підтвердив, що траєкторія польоту Су-24М порушила повітряний простір Туреччини, а також – що турки багато разів попередили пілотів і не отримали відповіді. Аудіозаписи цих односторонніх переговорів згодом опублікували.

Також Туреччина оприлюднила знімки екранів військових радарів.

Президент країни Реджеп Тайїп Ердоган заявив: “Ми не хотіли цієї ситуації, але всі повинні поважати право Туреччини на захист своїх кордонів. Невпізнаний військовий літак вдерся в наш повітряний простір, впродовж п’яти хвилин йому було зроблено десять попереджень, але порушення продовжувалось. Строго у межах прийнятих і оголошених нами раніше правил реагування на загрози стосовно нього було вжите втручання”.

Збиття Су-24М стало першим знищенням російського (або радянського) військового літака державою – членом НАТО з 1953 року (з часів Корейської війни). Хоча міністри закордонних справ РФ і Туреччини вже 25 листопада провели телефонну розмову та заявили, що війни не буде, відносини країн радикально погіршилися. РФ організувала “економічну помсту”: запровадили обмеження у сфері торгівлі, транспорту та туризму (зокрема, скасували безвізовий режим). Російські пропагандисти з усіх прасок вимагали вибачень Туреччини за збитий літак. Нормалізація відносин розпочалася влітку 2016-го, коли Ердоган висловив Путіну жаль із приводу інциденту. Потім вони провели телефонну розмову, після якої невдовзі російський уряд скасував обмеження на поїздки своїх громадян до Туреччини та почав відновлювати торгівельні зв’язки.

Церковне свято 24 листопада

24 листопада вшановують пам’ять великомученика Меркурія і великомучениці Катерини. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 24 листопада йде дощ або мокрий сніг, то до грудня ще потеплішає.

Якщо погода в цей день тепла, то такою буде й зима.

Зо не можна робити 24 листопада

Не можна веселитися й шуміти.

Не можна вживати алкоголь.

Не можна займатися важкою фізичною роботою.