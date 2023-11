Сьогодні 24 листопада: яке свято та день в історії

Сьогодні у світі – Чорна п’ятниця, день максимальних знижок. У цей день 1859 року Чарлз Дарвін видав свою роботу “Походження видів”. 24 листопада в різні роки пішли з життя голова Української Центральної Ради Михайло Грушевський та співак, лідер гурту “Queen” Фредді Мерк’юрі. А 2004-го ЦВК Ківалова оголосила Януковича переможцем президентських виборів в Україні.

Свята та пам’ятні дати 24 листопада

24 листопада в Україні відзначають Всеукраїнський день логіста.

У світі: Міжнародний день еволюції та Міжнародний день системного інженера.

А також цього року на 24 листопада припадає Чорна п’ятниця – день розпродажів із максимальними знижками.

24 листопада в історії

24 листопада 1859 року англійський вчений Чарлз Дарвін видав роботу, яка зробила його знаменитістю на віки – “Походження видів шляхом природного відбору або збереження обраних рас у боротьбі за життя”.

“Походження видів” – як традиційно коротко називають цю книгу – стало воістину революційним виданням свого часу. Адже треба враховувати обставини – у середині ХІХ століття вплив релігії на світське життя в Європі був значно більшим, ніж у ХХІ. А теорія еволюції відверто суперечила біблійному уявленню створення світу. До Дарвіна багато дослідників природи намагалися “підлаштувати” науку під віру та шукали факти, що підтверджують створення всього живого на землі одночасно – і в статичному вигляді. Попри свої значні досягнення та внесок у розвиток науки, саме таких поглядів дотримувалися, наприклад, Джон Рей та Карл Лінней. Але ближче до XIX століття окремі думки щодо того, що види змінюються, почали з’являтися дедалі частіше. Таку гіпотезу висував і дід Чарлза Дарвіна – Еразм, і найвідоміший із попередників Дарвіна у створенні теорії еволюції – Жан Батист Ламарк. Але сам Дарвін на початку свого наукового шляху взагалі відкидав ідею трансформізму видів.

Більше того – Чарлз закінчив англіканську школу, в Кембриджі вивчав англіканську теологію та навіть готувався стати пастором. Його непохитна віра в Бога та біблійний текст тривалий час конфліктувала в ньому з тими фактами, які він виявляв. У 1820-х Дарвін захопився геологією катастроф, що виводила всі зміни в живому світі від катастрофічних подій, які призводили до масового вимирання. Саме для досліджень у цій сфері він вирушив до експедиції на кораблі “Бігль”. Але відкриття, що він зробив у дорозі, привели вченого зовсім “не туди, куди він збирався”. Після п’яти років досліджень скам’янілостей, екзотичної фауни та спілкування з аборигенами, вчений прибув до Англії з чітким розумінням, що види змінюються. Його віра в істинність всього, написаного в Біблії, почала вагатися. У своїх записниках під час експедиції та після неї він почав писати про можливість “перетворення одного виду на інший”. А потім намалював своє перше еволюційне дерево.

До теорії природного відбору Дарвін багато в чому прийшов, прочитавши роботу економіста та демографа Томаса Мальтуса “Досвід закону про народонаселення”. Автор доводив, що надмірне зростання населення Землі призведе людей до боротьби за існування. Дарвін проасоціював це з боротьбою за існування серед тварин. Попри те, що всі “пазли” теорії еволюції були в нього вже наприкінці 1930-х, Дарвін не поспішав з оформленням її в наукову працю. Цілком ймовірно, він відкладав оприлюднення своєї теорії, усвідомлюючи, наскільки вона піде у розріз із релігією. Перший нарис до майбутньої головної роботи свого життя Дарвін написав лише 1842-го – зробивши короткі нотатки олівцем. Але до представлення теорії публіці та видання книги пройшло ще понад 10 років. За цей час трапилася важлива та трагічна подія в житті вченого – у 1851 році померла його улюблена донька Енні. Як вважають біографи Дарвіна, зі смертю дівчинки він остаточно зневірився. 1 липня 1858 року Дарвін представив свою теорію еволюції Ліннеївському товариству в Лондоні. А 1859-го опублікував перші 1250 екземплярів “Походження видів”, які розкупили за два дні. Текст книги був простий для сприйняття, зрозумілий навіть не фахівцям, а тому вона швидко набула популярності. Книгу перевидавали багато разів (як за життя автора, так і після його смерті). При цьому спочатку значна кількість сучасників Дарвіна намагалася спростувати його теорію. Такі охочі є досі, хоча це давно не мейнстрім.

24 листопада 1918 року в Києві урочисто відкрили Академію наук. На момент заснування академії в Україні працювали два поважні наукові товариства – у Києві та Львові. Обидва були подібні до академії наук, але існували за рахунок приватних пожертвувань. Для організації державної Академії наук тодішній міністр освіти запросив вченого Володимира Вернадського, який до Жовтневого перевороту був академіком Імператорської академії наук, професором, а також уже тоді став членом-кореспондентом Британської асоціації наук. Вернадський очолив комісію із розробки законопроєкту про Академію наук. Його 14 листопада 1918 року затвердив гетьман Павло Скоропадський. На початку історії УАН у ній було 12 дійсних членів. Слід зазначити, що Українська академія наук пережила Українську державу – вона існувала навіть у ранні радянські часи. Але у 1930-х багато вчених стали жертвами тотальних репресій. Академію згодом відродила за кордоном українська діаспора.

24 (за іншими даними – 25) листопада 1934 року помер голова Української Центральної ради та відомий історик Михайло Грушевський.

На той момент він із родиною відпочивав у Кисловодську. Але посеред відпочинку несподівано захворів на карбункул (гнійно-некротичне запалення шкіри). Хвороба на початку не видалася небезпечною. Місцевий лікар у санаторії провів кілька операцій, але невдало. Тоді вченого перевели до Кисловодської лікарні. Там його намагалися врятувати, починаючи з 14 листопада: провели операцію, переливання крові. Але він помер від зупинки серця. При цьому, деякі сучасні дослідники висувають теорію, що Грушевського навмисно вбили російські агенти. Нібито він сам із самого початку подій наполягав на лікуванні у хірурга, якому довіряв, але йому відмовили та віддали до рук непрофесіонала. А причиною смерті був не карбункул, а зараження крові, яке почалося вже після операції, проведеної хірургом у санаторії. Поховали Грушевського 29 листопада 1934 року в Києві на Байковому цвинтарі.

24 листопада 1991 року помер знаменитий співак та рок-музикант, лідер гурту “Queen” Фредді Мерк’юрі. За день до цього він зробив заяву, що хворіє на СНІД. При цьому чутки про хворобу зірки британські таблоїди розповсюджували з 1986 року. Останні роки музиканта пройшли у стані постійної публічної уваги до його здоров’я та особистого життя. Мерк’юрі, його представники та колеги неодноразово спростовували інформацію, що з’являлася в пресі. Але поступово зміни у зовнішньому вигляді Фредді стали очевидними. Він виглядав виснаженим, дедалі рідше з’являвся на публіці. При цьому співак відчайдушно – з останніх сил працював, бажаючи створити якнайбільше. “Він просто весь час повторював: “Пиши мені більше. Напиши мені якусь річ. Я хочу просто заспівати це, і коли я піду, ви зможете самі все доробити”. Йому не було страшно, зовсім”, – поділився в інтерв’ю гітарист “Queen” Брайан Мей. Останньою появою Мерк’юрі перед камерою став кліп на пісню “These Are the Days of Our Lives”, знятий у травні 1991 року.

У червні співак закрився вдома в Лондоні. Наприкінці життя Фредді почав сліпнути, не міг вставати з ліжка та відмовився від ліків, щоб прискорити смерть – приймав лише знеболювальне. 22 листопада Мерк’юрі викликав до себе додому менеджера “Queen” Джима Біча і попросив підготувати публічну заяву про свою хворобу. Цю заяву від імені співака оприлюднили 23 листопада. А 24-го його не стало. У 1992 році, вже посмертно, Мерк’юрі нагородили премією “Brit Awards”, а на стадіоні Вемблі відбувся грандіозний концерт на його честь.

24 листопада 2004 року попри масові протести, які вже відбувалися в Києві через фальсифікацію президентських виборів, ЦВК оголосила їхнім переможцем Віктора Януковича. Фінальний протокол ЦВК не підписали три члени комісії (Андрій Магера, Руслан Князевич і Ярослав Давидович). А підписали 11, але один із них, Олександр Чупахін, зробив позначку, що цей документ “не відповідає волевиявленню українського народу”. За тим протоколом, Янукович “отримав” на виборах 49,42% голосів українців, а Віктор Ющенко – 46,69%. Але стати президентом шляхом фальсифікацій, як відомо, Януковичу не вдалося: оголошення неправдивих результатів тільки посилило протести на Майдані. У той день активість зайняли “Український дім”, де влаштували штаб і місце для ночівлі та обігріву.

Церковне свято 24 листопада

24 листопада за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять великомученика Меркурiя та великомучениці Катерини.

Катерина була дочкою правителя Олександрії Конста. Вона загинула мученицькою смертю під час гонінь на християн імператора Максиміана. З дитинства дівчина була красунею та заявляла, що вийде заміж тільки за того, хто перевершить її у знатності, багатстві, красі та мудрості. Матір Катерини, таємна християнка, відвела її до святого старця. А той сказав, що в наречені Катерині підходить Христос, назвавши його “Небесним Нареченим”. Він вручив самозакоханій дівчині ікону Діви Марії із немовлям Ісусом на руках і порадив молитися їй, щоб дарувала видіння її сина Катерині. Катерина молилася всю ніч, і їй явилася Діва Марія. У видінні вона просила немовля-сина подивитися на уклінну Катерину, але малий Ісус відвертав обличчя, говорячи, що не може дивитися на цю потворну, худородну дівчину, яка ще й не хрещена до того ж. Розчарована Катерина пішла до старця. Той хрестив її та наказав дівчині зберігати чистоту й цнотливість і невпинно молитися. Після того їй знову явилася Богородиця з немовлям, але тепер Ісус дав Катерині перстень, заручивши її собі. Ций перстень був на руці в Катерини й коли вона прокинулася. У цей час до Олександрії на язичницьке свято прибув імператор Максиміан. Катерина прийшла на це свято та заявила Максиміану, що вірить у Христа. Жодні спроби переконати Катерину зректися не дали результату, тоді її піддали жорстоким мукам, під час яких творилися дива, й багато хто з присутніх повірив у Христа. Самій же мучениці після всього відрубали голову.

Великомученик Меркурій був скіфом за походженням, служив воїном у римській армії. У одній з битв йому явився ангел і подав меч, із яким воїн переміг безліч ворогів і вбив царя варварів, забезпечивши перемогу римлянам. Вдячний імператор щедро нагородив святого Меркурія за хоробрість і зробив його воєначальником. Меркурій же після цього прийняв хрещення, хоча на той час у Римі продовжувалися гоніння на християн. Під час чергового язичницього свята воєначальник відмовився принести жертву, заявивши імператору, що є християнином і відмовився від усіх почестей. За це Меркурія жорстоко катували, а потім обезголовили.

Народні прикмети

Якщо 24 листопада йде дощ або мокрий сніг, то до грудня ще потеплішає.

Якщо погода в цей день тепла, то такою буде й зима.

Зо не можна робити 24 листопада

Не можна веселитися й шуміти.

Не можна вживати алкоголь.

Не можна займатися важкою фізичною роботою.