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РФ вдарила по пологовому будинку в Харкові – породіль та немовлят евакуйовують

Події 07:01   11.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ вдарила по пологовому будинку в Харкові – породіль та немовлят евакуйовують Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

Про те, що армія РФ обстріляла пологовий будинок у Харкові, повідомив мер Ігор Терехов.

Ранковими вибухами зачепило пологовий будинок, де знаходилися породіллі з немовлятами. Зараз будемо їх евакуйовувати в інший медзаклад“, – уточнив міський голова.

За даними Ігоря Терехова, постраждалих внаслідок атаки немає.

Нагадаємо, вранці 11 липня росіяни атакували Харків. Мер міста Ігор Терехов та начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомили, що в Харкові прилетіло в районі житлової забудови. За даними мера, удар був по центру, постраждав медичний заклад, що працює, – там вилетіли шибки. За інформацією начальника ХОВА, в Салтівському районі – влучання у триповерхову будівлю та у двір, виникла пожежа. Відомо, що внаслідок атаки є постраждалі.

Читайте також: Новини Харкова — головне 11 липня: атака БпЛА, постраждав будинок та медустанова

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2025 в 07:01;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що армія РФ обстріляла пологовий будинок у Харкові, повідомив мер Ігор Терехов.".