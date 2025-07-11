РФ вдарила по пологовому будинку в Харкові – породіль та немовлят евакуйовують

Про те, що армія РФ обстріляла пологовий будинок у Харкові, повідомив мер Ігор Терехов.

“Ранковими вибухами зачепило пологовий будинок, де знаходилися породіллі з немовлятами. Зараз будемо їх евакуйовувати в інший медзаклад“, – уточнив міський голова.

За даними Ігоря Терехова, постраждалих внаслідок атаки немає.

Нагадаємо, вранці 11 липня росіяни атакували Харків. Мер міста Ігор Терехов та начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомили, що в Харкові прилетіло в районі житлової забудови. За даними мера, удар був по центру, постраждав медичний заклад, що працює, – там вилетіли шибки. За інформацією начальника ХОВА, в Салтівському районі – влучання у триповерхову будівлю та у двір, виникла пожежа. Відомо, що внаслідок атаки є постраждалі.