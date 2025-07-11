Россияне ударили по роддому в Харькове – рожениц и новорожденных эвакуируют

О том, что армия РФ обстреляла роддом в Харькове, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Утренними взрывами задело роддом, где находились роженицы с младенцами. Сейчас будем их эвакуировать в другое медучреждение», – уточнил городской голова.

По данным Игоря Терехова, пострадавших в результате атаки нет.

Напомним, утром 11 июля армия РФ атаковала Харьков. Мэр города Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили, что в Харькове прилетело в районе жилой застройки. По данным мэра, удар был по центру, пострадало работающее медицинское учреждение – там вылетели стекла. По информации начальника ХОВА, в Салтовском районе — попадание в трехэтажное здание и во двор, возник пожар. Известно, что в результате обстрелов есть пострадавшие.