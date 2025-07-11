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Россияне ударили по роддому в Харькове – рожениц и новорожденных эвакуируют

Происшествия 07:01   11.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Россияне ударили по роддому в Харькове – рожениц и новорожденных эвакуируют Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

О том, что армия РФ обстреляла роддом в Харькове, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Утренними взрывами задело роддом, где находились роженицы с младенцами. Сейчас будем их эвакуировать в другое медучреждение», – уточнил городской голова.

По данным Игоря Терехова, пострадавших в результате атаки нет.

Напомним, утром 11 июля армия РФ атаковала Харьков. Мэр города Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили, что в Харькове прилетело в районе жилой застройки. По данным мэра, удар был по центру, пострадало работающее медицинское учреждение – там вылетели стекла. По информации начальника ХОВА, в Салтовском районе — попадание в трехэтажное здание и во двор, возник пожар. Известно, что в результате обстрелов есть пострадавшие.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2025 в 07:01;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что армия РФ обстреляла роддом в Харькове, сообщил мэр Игорь Терехов.".