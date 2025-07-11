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Новости Харькова — главное 11 июля: атака БпЛА, пострадал дом и медучреждение

Происшествия 07:10   11.07.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное 11 июля: атака БпЛА, пострадал дом и медучреждение Фото: Anton Petrus

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:10

Россияне ударили по роддому в Харькове – рожениц и новорожденных эвакуируют

О том, что армия РФ обстреляла роддом в Харькове, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Утренними взрывами задело роддом, где находились роженицы с младенцами. Сейчас будем их эвакуировать в другое медучреждение», – уточнил городской голова.

По данным Игоря Терехова, пострадавших в результате атаки нет.

06:20

БпЛА ударили по Харькову и Чугуеву 11 июля

Российские «Шахеды» ночью 11 июля атаковали Чугуев, а утром — Харьков. Мэр города Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили, что в Харькове прилетело в районе жилой застройки. По данным мэра, удар был по центру, пострадало работающее медицинское учреждение – там вылетели стекла. По информации начальника ХОВА, в Салтовском районе — попадание в трехэтажное здание и во двор, возник пожар.

Чугуев ночью атаковали семь беспилотников. В результате одного из ударов повреждены частные дома и медицинское учреждение. Еще шесть БпЛА попали по промышленному предприятию. Известно о пострадавшей 65-летней женщине.

Информация обновляется здесь.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2025 в 07:10;

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