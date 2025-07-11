Склад оружия нашли в Харькове: была ли это подготовка к терактам – выясняют

Правоохранители разоблачили в Харькове масштабный тайник с оружием. Арсенал обнаружили в обычном гараже.

В смотровой яме правоохранители обнаружили десятки единиц вооружения: гранаты, гранатометы с выстрелами, противопехотные мины, тротил, термобарические средства, патроны к стрелковому оружию, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным ГБР, к обустройству тайника причастны двое гражданских и один военнослужащий.

«Благодаря слаженной работе удалось своевременно обнаружить это оружие, которое могло быть использовано для совершения диверсий или террористических актов. Сотрудники СБУ проверяют, мог ли этот тайник быть частью подготовки подрывной деятельности на территории Украины, в частности — по координации со стороны российских спецслужб», — рассказали в прокуратуре.

Проводится досудебное расследование по факту незаконного обращения с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УКУ). Решается вопрос о передаче изъятого арсенала на нужды ВСУ.