Повреждены более 20 зданий, выбиты 266 окон: мэрия подводит итоги «прилетов»

О результатах утренних обстрелов в Харькове проинформировала мэрия.

«По предварительным данным, пострадали по меньшей мере 20 зданий: выбиты 266 окон и три балконных остекления, а также повреждены четыре двери и три кровли. Кроме того, была оборвана проволока уличного освещения, которую уже восстановили», – уточнили в горсовете.

Тем временем КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» и КП «Харьковспецстрой» закрывают выбитые окна, а работники «Жилкомсервиса» – обследуют пострадавшие дома и информируют жителей о возможности получить компенсацию по программе «єВідновлення».

Тогда как бригады КП «Харьковблагоустройство» и КП «Дорремстрой» устраняют последствия вражеской атаки беспилотниками в Салтовском и Основянском районах.

Также коммунальщики убирают мусор и осколки стекол.

Напомним, утром 11 июля армия РФ атаковала Харьков. Мэр города Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили, что в Харькове прилетело в районе жилой застройки. По данным мэра, удар был по центру, пострадало работающее медицинское учреждение – там вылетели стекла. По информации начальника ХОВА, в Салтовском районе — попадание в трехэтажное здание и во двор, возник пожар. Известно, что в результате обстрелов девять пострадавших.