Пошкоджені понад 20 будівель, вибиті 266 вікон: мерія підбиває підсумки ударів
Про результати ранкового обстрілу в Харкові поінформувала мерія.
“За попередніми даними, постраждали щонайменше 20 будівель: вибито 266 вікон та три балконні скління, а також пошкоджено четверо дверей та три покрівлі. Крім того, був обірваний дрот вуличного освітлення, який вже відновили”, – уточнили в міськраді.
Тим часом КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» та КП «Харківспецбуд» закривають вибиті вікна, а працівники “Жилкомсервісу” – обстежують постраждалі будинки та інформують мешканців про можливість отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”.
Тоді як бригади КП «Харківблагоустрій» та КП «Шляхрембуд» усувають наслідки ворожої атаки безпілотниками у Салтівському та Основ’янському районах.
Також комунальники прибирають сміття та уламки скла.
Нагадаємо, вранці 11 липня росіяни атакували Харків. Мер міста Ігор Терехов та начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомили, що в Харкові прилетіло в районі житлової забудови. За даними мера, удар був по центру, постраждав медичний заклад, що працює, – там вилетіли шибки. За інформацією начальника ХОВА, в Салтівському районі – влучання у триповерхову будівлю та у двір, виникла пожежа. Відомо, що внаслідок атаки є постраждалі.
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- Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: коммунальщики, міськрада, обстріли, прилеты;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2025 в 11:57;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про результати ранкового обстрілу в Харкові поінформувала мерія.".