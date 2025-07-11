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Пошкоджені понад 20 будівель, вибиті 266 вікон: мерія підбиває підсумки ударів

Репортаж 11:57   11.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Пошкоджені понад 20 будівель, вибиті 266 вікон: мерія підбиває підсумки ударів Фото: ХМР

Про результати ранкового обстрілу в Харкові поінформувала мерія.

Ліквідація обстрілів Харкова 11 липня 2025
Фото: ХМР

“За попередніми даними, постраждали щонайменше 20 будівель: вибито 266 вікон та три балконні скління, а також пошкоджено четверо дверей та три покрівлі. Крім того, був обірваний дрот вуличного освітлення, який вже відновили”, – уточнили в міськраді.

Ліквідація обстрілів Харкова 11 липня 2025
Фото: ХМР

Тим часом КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» та КП «Харківспецбуд» закривають вибиті вікна, а працівники “Жилкомсервісу” – обстежують постраждалі будинки та інформують мешканців про можливість отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”.

Ліквідація обстрілів Харкова 11 липня 2025
Фото: ХМР
Ліквідація обстрілів Харкова 11 липня 2025
Фото: ХМР

Тоді як бригади КП «Харківблагоустрій» та КП «Шляхрембуд» усувають наслідки ворожої атаки безпілотниками у Салтівському та Основ’янському районах.

Ліквідація обстрілів Харкова 11 липня 2025
Фото: ХМР

Також комунальники прибирають сміття та уламки скла.

Нагадаємо, вранці 11 липня росіяни атакували Харків. Мер міста Ігор Терехов та начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомили, що в Харкові прилетіло в районі житлової забудови. За даними мера, удар був по центру, постраждав медичний заклад, що працює, – там вилетіли шибки. За інформацією начальника ХОВА, в Салтівському районі – влучання у триповерхову будівлю та у двір, виникла пожежа. Відомо, що внаслідок атаки є постраждалі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2025 в 11:57;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про результати ранкового обстрілу в Харкові поінформувала мерія.".