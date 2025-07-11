Вибухи пролунали в Харкові та Чугуєві, РФ атакує “шахедами”: наслідки
Вранці 11 липня в Харкові та області – наліт БпЛА. Про “прильоти” повідомили мер Ігор Терехов та начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Серія вибухів пролунала в Харкові близько 05:30. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили, що місто атакують “шахеди”.
Мер Харкова Ігор Терехов поінформував: “Ворог ударив по центру міста, у район житлової забудови. Попередньо – є постраждалі. Деталі зʼясовуємо”. А слідом доповнив: “У центрі міста, внаслідок ворожого обстрілу, постраждав працюючий медичний заклад – за первинною інформацією, там вилетіли шибки, але триває обстеження будівлі”.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що удар припав по житловій забудові в Салтівському районі.
“Сьогодні о 05:35 ворог завдав удару, попередньо БпЛА типу “Шахед”, по Салтівському району міста. Зафіксовано влучання в триповерхову будівлю та на подвір’я. Пошкоджено будівлю, зайнялися конструктивні елементи – площа пожежі близько 20 кв. м. Інформація про постраждалих на даний час не надходила. Профільні служби працюють на місці”, – написав він.
Також Синєгубов інформував про масовану атаку на Чугуїв. По місту вночі вдарили сім дронів. Пошкоджені житлові будинки, постраждала 65-річна жінка.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, новини Харкова, сінєгубов, терехов, шахеды;
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 11 липня в Харкові та області – наліт БпЛА. Про “прильоти” повідомили мер Ігор Терехов та начальник ХОВА Олег Синєгубов".