Сьогодні в Україні – День пам’яті жертв голодоморів. 28 листопада 1520 року Фернан Магеллан став першим європейцем, який проплив з Атлантичного океану в Тихий. У 1785-му в Хоупвеллі представники США уклали перший договір із нацією черокі. У 1919-му почалася Визвольна війна естонського народу проти радянської Росії. У 1943-му в Тегерані відкрилася перша конференція глав держав антигітлерівської коаліції. У 1964-му запустили в космос автоматичну міжпланетну станцію “Марінер Марс”. У 1974-му на великій сцені востаннє виступив Джон Леннон. У 2000-му в Україні вибухнув “Касетний скандал”. У 2004-му в Сєвєродонецьку (сучасному Сіверськодонецьку) відбувся сепаратистський з’їзд.

Свята та пам’ятні дати 28 листопада

Четверта субота листопада в Україні – це День пам’яті жертв голодоморів. О 16:00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання та проходить акція «Запали свічку» (свічу пам’яті кожен може запалити сам, встановивши на підвіконня).

28 листопада – День працівника системи фінансового моніторингу України.

У світі – Всесвітній день милосердя.

Також сьогодні – День Червоної планети та Міжнародний день обізнаності про ауру (відзначають у четверту суботу листопада).

28 листопада в історії

28 листопада 1520 року Фернан Магеллан на чолі морської експедиції став першим європейцем, який проплив з Атлантичного океану в Тихий. Докладніше.

28 листопада 1785 року в Хоупвеллі представники США уклали перший договір із нацією черокі. Це був один із трьох договорів, які уклали з племенами черокі, чокто та чикасо комісари, призначені урядом США. Усі три документи були майже ідентичними – різнився лише зміст статей, якими визначали національні кордони.

Договір із черокі визначив межі території, відведеної народу для проживання й полювання, а також обмежував переселення американців на ці землі. Водночас частину земель черокі погодилися передати Сполученим Штатам. Цьому договору, який декларував “вічну дружбу”, передувала жорстка конфронтація, що мала тяжкі наслідки.

“Коли американські війська пронеслися через країну черокі під час Війни за незалежність (близько 1775–1783 років), вони помстилися черокі за союз їхніх лідерів з британцями. Американські війська зруйнували десятки міст черокі, демографічних центрів життя черокі вісімнадцятого століття. Після закінчення війни черокі почали відновлювати своє життя, хоча й робили це на громадських фермах, що розкинулися вздовж річок та струмків”, – пише Грегорі Смітерс, професор історії в Університеті Співдружності Вірджинії та автор численних книг і статей про історію корінних американців та афроамериканців.

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Декілька статей договору передбачали повернення полонених та майна, захопленого під час Війни за незалежність, забороняли помсту та вимагали передачі та покарання військових злочинців. Договір мав урегулювати відносини між США та черокі, проте на практиці це виявилося надто складним завданням.

“Договори, підписані в Хоупвеллі, поставили відносини США з південними індіанцями у складне становище. Попри свої позначки в договорах, жодна з делегацій не визнала суверенітету Сполучених Штатів над їхніми землями”, – зазначають автори матеріалу в Енциклопедії Міссісіпі.

Своєю чергою, американські поселенці, попри договори, які уклало керівництво країни, продовжували проникати на землі черокі. У 1788 році Конгрес спробував зупинити це спеціальною прокламацією, однак вона не розв’язала проблему. Хоупвеллський договір не зміг зупинити подальше захоплення земель. У липні 1789 року міністр війни США Генрі Нокс назвав порушення Хоупвеллського договору з черокі “ганебним” і закликав Конгрес серйозно розглянути цю проблему

28 листопада 1918 року розпочалася Визвольна війна естонського народу проти радянської Росії. Докладніше.

28 листопада 1943 року в Тегерані відкрилася перша конференція керівників держав антигітлерівської коаліції. Разом уперше зібралися прем’єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль, президент США Франклін Рузвельт та голова РНК СРСР Йосип Сталін. Докладніше.

28 листопада 1964 року з мису Канаверал запустили автоматичну міжпланетну станцію “Марінер Марс – 4”. Докладніше.

28 листопада 1974 року відбувся останній виступ легендарного “ексбітла” Джона Леннона на великій сцені. Докладніше.

28 листопада 2000 року в Україні розпочався так званий “Касетний скандал”. Цього дня Олександр Мороз оприлюднив у Верховній Раді України аудіозапис із кабінету Президента Леоніда Кучми, що був зроблений майором Мельниченком. Докладніше.

28 листопада 2004 року на тлі Помаранчевої Революції у Сєвєродонецьку (сучасному Сіверськодонецьку) Луганської області відбувся так званий Всеукраїнський з’їзд народних депутатів та депутатів місцевих рад. Докладніше.

Церковне свято 28 листопада

Сьогодні – поминальна субота всіх, в Україні голодом заморених. 28 листопада вшановують пам’ять преподобномученика і сповідника Стефана Нового. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо в цей день випав сніг, він пролежить до самої весни.

Якщо снігу багато, то наступного року буде гарний урожай.

Якщо в цей день сильний мороз і вітер, то й на Святого Миколая буде вітряно.

Дощ або мокрий сніг 28 листопада – до морозів у травні наступного року.

Що не можна робити 28 листопада

Не можна переїдати.

Не можна пліткувати.

Якщо вночі з 27 на 28 листопада насниться кошмар, про нього не можна мовчати, інакше може збутися.