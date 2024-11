Сьогодні 28 листопада: яке свято та день в історії

28 листопада 1520 року Фернан Магеллан став першим європейцем, який проплив з Атлантичного океану в Тихий. У 1919-му почалася Визвольна війна естонського народу проти радянської Росії. У 1943-му в Тегерані відкрилася перша конференція глав держав антигітлерівської коаліції. У 1964-му запустили в космос автоматичну міжпланетну станцію “Марінер Марс”. У 1974-му на великій сцені востаннє виступив Джон Леннон. У 2000-му в Україні вибухнув “Касетний скандал”. У 2004-му в Сєвєродонецьку відбувся сепаратистський з’їзд.

Свята та пам’ятні дати 28 листопада

28 листопада в Україні – День працівника системи фінансового моніторингу.

У світі – День подяки (відзначають у четвертий четвер листопада).

Також сьогодні – День Червоної планети, Всесвітній день милосердя.

28 листопада в історії

28 листопада 1520 року Фернан Магеллан на чолі морської експедиції став першим європейцем, який проплив з Атлантичного океану в Тихий. Докладніше.

28 листопада 1918 року розпочалася Визвольна війна естонського народу проти радянської Росії. Докладніше.

28 листопада 1943 року в Тегерані відкрилася перша конференція керівників держав антигітлерівської коаліції. Разом уперше зібралися прем’єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль, президент США Франклін Рузвельт та голова РНК СРСР Йосип Сталін. Докладніше.

28 листопада 1964 року з мису Канаверал запустили автоматичну міжпланетну станцію “Марінер Марс – 4”. Докладніше.

28 листопада 1974 року відбувся останній виступ легендарного “ексбітла” Джона Леннона на великій сцені. Він став гостем-сюрпризом на концерті Елтона Джона з нагоди Дня подяки, який відбувався в “Медісон-сквер-гарден” (Нью-Йорк). На той момент живі виступи для Леннона були рідкістю. Його останні великі концерти відбулися в Нью-Йорку в 1972 році – вони були благодійними, збирали гроші на допомогу пацієнтам психіатричної лікарні “Willowbrook State School”. Далі в його житті був період депресії, алкоголю, подружніх зрад і тимчасового розставання з Йоко Оно.

На початку 1974-го преса більше писала про його п’яні бешкети, ніж про музику. Хоча саме в цей важкий період Леннон одноразово об’єднувався з “ексбітлами” Рінго Старром та Джорджем Гаррісоном для запису пісні “I’m the Greatest” з альбому Рінго Старра “Ringo”. Втім, протягом року Леннон усе ж таки “зібрався з думками” та працював над альбомом “Walls and Bridges”. Альбом вийшов 26 вересня в США та в жовтні у Великій Британії. Одна з композицій – “Whatever Gets You thru the Night” – і стала причиною подальшої появи Леннона на концерті Елтона Джона. “Ексбітл” пообіцяв колезі виступити разом, якщо “Whatever Gets You thru the Night” займе перший рядок у хіт-параді. Сам Леннон у це не вірив. Однак у результаті сингл очолив чарт “Billboard Hot 100”. Саме цю пісню музикант і виконав на концерті Елтона Джона, а також “Lucy in the Sky with Diamonds” та “I Saw Her Standing There”.

Тоді ніхто не міг подумати, що цей виступ стане останнім для Леннона. Однак у 1975 році він вирішив зробити перерву в кар’єрі у зв’язку з радісними особистими подіями – після примирення з Йоко Оно у пари народився син Шон. Наступні п’ять років Леннон присвятив родині. Його довгоочікуване повернення почалося та трагічно обірвалося у 1980 році. У жовтні музикант випустив сингл “(Just Like) Starting Over”. А в листопаді – подвійний альбом “Double Fantasy” з піснями, котрі написав улітку 1980 року. Ішла активна робота над наступним альбомом – “Milk and Honey”, який у результаті став посмертним. 8 грудня 1980 року Марк Чепмен застрелив Леннона.

28 листопада 2000 року в Україні розпочався так званий “Касетний скандал”. Цього дня Олександр Мороз оприлюднив у Верховній Раді України аудіозапис із кабінету Президента Леоніда Кучми, що був зроблений майором Мельниченком. Докладніше.

28 листопада 2004 року на тлі Помаранчевої Революції в Сєвєродонецьку Луганської області відбувся так званий “Всеукраїнський з’їзд народних депутатів та депутатів місцевих рад”. Його учасники заявили про підтримку Януковича, який, за їхньою версією, переміг на виборах Президента. Докладніше.

Церковне свято 28 листопада

28 листопада вшановують пам’ять преподобномученика і сповідника Стефана Нового. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо в цей день випав сніг, він пролежить до самої весни.

Якщо снігу багато, то наступного року буде гарний урожай.

Якщо в цей день сильний мороз і вітер, то й на Святого Миколая буде вітряно.

Дощ або мокрий сніг 28 листопада – до морозів у травні наступного року.

Що не можна робити 28 листопада

Не можна переїдати.

Не можна пліткувати.

Якщо вночі з 27 на 28 листопада насниться кошмар, про нього не можна мовчати, інакше може збутися.