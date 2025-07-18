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Два дні в Індустріальному районі не буде світла – чому та коли

Суспільство 11:15   18.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Два дні в Індустріальному районі не буде світла – чому та коли Фото: АТ “Харківобленерго”

Про те, що 23 та 24 липня у Харкові не буде електропостачання, передають в АТ “Харківобленерго”.

“У зв’язку з необхідністю виконання ремонтних робіт 23 та 24 липня з 8:00 до 19:00 буде знеструмлена частина споживачів Індустріального району Харкова”, – уточнили енергетики.

Світла не буде за такими адресами:

🔷 вул. Душкіна, вул. Франтішека Крала, пр. Архітектора Альошина (ПЛ 0,4 кВ);

🔷 вул. Косарєва: б. 25, 24, 41А, 41, 44, 46, 48, 42, 26А, 13б;

🔷 пр. Індустріальний: б. 26, 55А, 46Б, 46А, 46Е, 59Е, 65, 59, 57, 59А, 55, 63, 61;

🔷 вул. Бекетова: б. 21, 1;

🔷 пр. Олександрівський: б. 99, 115А, 107, 109, 111, 113, 115, 115А,113А, 97, 83, 85, 122А, 122;

🔷 пр. Косіора: б. 162;

🔷 вул. Михайла Водяного: б. 47, 51;

🔷 вул. Молодіжна: б. 62;

🔷 пр. Архітектора Альошина: б. 41, 37, 39, 43/21, 24, 26, 20, 22, 20В, 6;

🔷 вул. Франтішека Крала: б. 23, 25, 27, 29, 25А, 31, 49, 51, 55, 57, 59, 84;

🔷 вул. Душкіна: б. 5, 7, 9, 11, 13;

🔷 вул. Генерала Момота: б. 15;

🔷 вул. Верстатобудівна: б. 9;

🔷 вул. Миру: б. 42;

🔷 вул. 12-го Квітня: б. 12, 14А, 5А, 5Б;

🔷 вул. Біблика: б. 19, 48;

🔷 вул. Таджицька: б. 17.

Читайте також: Архітектори придумали, як повернути вечірнє життя на майдан Свободи в Харкові

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 11:15;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що 23 та 24 липня у Харкові не буде електропостачання, передають в АТ “Харківобленерго”.".