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Два дня в Индустриальном районе не будет света – почему и когда

Общество 11:15   18.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Два дня в Индустриальном районе не будет света – почему и когда Фото: АО «Харьковоблэнерго»

О том, что 23 и 24 июля в Харькове не будет электроснабжения, передают в АО «Харьковоблэнерго».

«В связи с необходимостью выполнения ремонтных работ 23 и 24 июля с 8:00 до 19:00 будет обесточена часть потребителей Индустриального района Харькова», – уточнили энергетики.

Света не будет по таким адресам:

🔷 ул. Душкина, ул. Франтишека Крала, пр. Архитектора Алешина (ПЛ 0,4 кВ);

🔷 ул. Косарева: д. 25, 24, 41А, 41, 44, 46, 48, 42, 26А, 13б;

🔷 пр. Индустриальный: д. 26, 55А, 46Б, 46А, 46Е, 59Е, 65, 59, 57, 59А, 55, 63, 61;

🔷 ул. Бекетова: д. 21, 1;

🔷 пр. Александровский: д. 99, 115А, 107, 109, 111, 113, 115, 115А,113А, 97, 83, 85, 122А, 122;

🔷 пр. Косиора: д. 162;

🔷 ул. Михаила Водяного: д. 47, 51;

🔷 ул. Молодежная: д. 62;

🔷 пр. Архитектора Алешина: д. 41, 37, 39, 43/21, 24, 26, 20, 22, 20В, 6;

🔷 ул. Франтишека Крала: д. 23, 25, 27, 29, 25А, 31, 49, 51, 55, 57, 59, 84;

🔷 ул. Душкина: д. 5, 7, 9, 11, 13;

🔷 ул. Генерала Момота: д. 15;

🔷 ул. Станкостроительная: д. 9;

🔷 ул. Мира: д. 42;

🔷 ул. 12-го Апреля: д. 12, 14А, 5А, 5Б;

🔷 ул. Библика: д. 19, 48;

🔷 ул. Таджикская: д. 17.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 11:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что 23 и 24 июля в Харькове не будет света, передают в АО «Харьковоблэнерго».".