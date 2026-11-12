Могут появиться из ниоткуда и без звука: Флеш о новой тактике «Шахедов»

Советник президента Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов предупредил о новой тактике применения вражеских БпЛА типа «Шахед».

«Это тактика отключения реактивного двигателя перед ударом. Реактивный двигатель обеспечивает достаточный разгон и инерцию для завершающей части полета в тишине. Также в последнее время фиксируются попытки приближения к цели на чрезвычайно низких высотах там, где на пути «Шахеда» нет помех (чтобы наши РЛС их не видели). Эти два фактора следует учитывать МВГ и другим. «Шахед» может появиться из ниоткуда», — объяснил Бескрестнов.

Он также констатировал, что скорость работы «Starlink» во время движения снова ограничили.

«Поэтому снова возникли проблемы со связью с вертолетами, которые преследуют «Шахеды», и с реактивными перехватчиками, которые сбивают реактивные «Шахеды», — отметил Флэш.