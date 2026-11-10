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Восемь человек пострадали на Харьковщине из-за обстрелов РФ

Происшествия 08:45   10.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Восемь человек пострадали на Харьковщине из-за обстрелов РФ

Утром 10 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрелов Харькова и десяти населенных пунктов области пострадали восемь мирных жителей. 

«В г. Харьков получили ранения женщины 70 и 77 лет, мужчины 54 и 44 лет и мальчик в возрасте 1 год 11 месяцев, острую реакцию на стресс получили женщины 46 и 80 лет; в пос. Шевченко ранен 22-летний мужчина. Кроме того, за медицинской помощью обратились 7 человек, которые ночью 9 ноября пострадали в г. Изюм: 11-летняя девочка и 5-летний мальчик получили ранения, мальчики 8 и 12 лет, 17-летний парень, 14-летняя девочка и 46-летняя женщина получили острую реакцию на стресс», – добавил Синегубов.

В течение суток по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • две ракеты;
  • два БпЛА типа «Молния»;
  • 13 fpv-дронов;
  • 62 БпЛА (тип устанавливается).

В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2026 в 08:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 10 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрелов Харькова и десяти населенных пунктов области пострадали восемь мирных жителей. ".