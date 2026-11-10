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Вісім людей постраждали в Харківській області через обстріли РФ

Події 08:45   10.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Вісім людей постраждали в Харківській області через обстріли РФ

Вранці 10 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілів Харкова та десяти населених пунктів області постраждали вісім мирних жителів. 

У м. Харків зазнали поранень жінки 70 і 77 років, чоловіки 54 і 44 років та хлопчик віком 1 рік 11 місяців, гостру реакцію на стрес отримали жінки 46 і 80 років; у сел. Шевченкове поранено 22-річного чоловіка. Крім того, по медичну допомогу звернулися 7 людей, які вночі 9 листопада постраждали в м. Ізюм: 11-річна дівчинка і 5-річний хлопчик зазнали поранень, хлопчики 8 і 12 років, 17-річний юнак, 14-річна дівчинка і 46-річна жінка отримали гостру реакцію на стрес“, – додав Синєгубов.

Протягом доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • дві ракети;
  • два БпЛА типу «молния»;
  • 13 fpv-дронів;
  • 62 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2026 в 08:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 10 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілів Харкова та десяти населених пунктів області постраждали вісім мирних жителів. ".