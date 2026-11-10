Вісім людей постраждали в Харківській області через обстріли РФ

Вранці 10 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілів Харкова та десяти населених пунктів області постраждали вісім мирних жителів.

“У м. Харків зазнали поранень жінки 70 і 77 років, чоловіки 54 і 44 років та хлопчик віком 1 рік 11 місяців, гостру реакцію на стрес отримали жінки 46 і 80 років; у сел. Шевченкове поранено 22-річного чоловіка. Крім того, по медичну допомогу звернулися 7 людей, які вночі 9 листопада постраждали в м. Ізюм: 11-річна дівчинка і 5-річний хлопчик зазнали поранень, хлопчики 8 і 12 років, 17-річний юнак, 14-річна дівчинка і 46-річна жінка отримали гостру реакцію на стрес“, – додав Синєгубов.

Протягом доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

дві ракети;

два БпЛА типу «молния»;

13 fpv-дронів;

62 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах.