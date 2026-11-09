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Дрони атакують Харків, горить будинок, є постраждалі (оновлено)

Події 23:03   09.11.2026
Тетяна Литвіна
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Дрони атакують Харків, горить будинок, є постраждалі (оновлено) Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Російські дрони кілька разів били 9 листопада по Київському району Харкова. Увечері “шахед” атакував приватний будинок у Холодногірському районі, виникла пожежа. Є постраждалі.

Доповнено о 23:03. “За уточненою інформацією Ситуаційного центру, влучання сталося у Холодногірському районі. Внаслідок удару “шахедом” горить приватний будинок, поранені четверо людей, пошкоджено близько 10 авто. Обстеження місця обстрілу триває”, – написав Харківський міський голова Ігор Терехов.

Доповнено о 22:18. За попередньою інформацією, також зафіксовано ворожий удар дроном в Холодногірському районі. Кількість постраждалих уточнюється. Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 22:12. Бойовий дрон атакував Шевченківський район близько 22:00. На місці виникла пожежа, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. На цю хвилину відомо про чотирьох постраждалих.

Доповнено о 20.00. Менше ніж за годину по Київському району було завдано повторного удару, повідомив мер Ігор Терехов. Наслідки уточнюються.

Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Сьогодні Київський район уже був під ударом. Внаслідок удару ворожого БпЛА поранення отримала дитина. Також постраждали ще чотири особи. Мер Харкова Ігор Терехов писав про удар по багатоповерхівці. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що пошкоджено авто та скління магазину. За інформацією обласної прокуратури, російський FPV-дрон близько 14:00 вдарив біля магазину господарських товарів.

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Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2026 в 23:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські дрони кілька разів били 9 листопада по Київському району Харкова. Увечері “шахед” атакував приватний будинок у Холодногірському районі, виникла пожежа. Є постраждалі".