FPV полюють на авто і комунальну техніку: як вивозять сміття у Дергачах

Ситуація з атаками FPV на території Дергачівської громади – складна, повідомив начальник МВА Вячеслав Задоренко. За його словами, ворог постійно застосовує ці дрони як по цивільному транспорту, так і по комунальній техніці.

«В результаті чого, у нас є вбиті, є поранені, це ускладнює роботу як наших комунальних служб, так і створює загрозу для мешканців громади. Особливо ця ситуація вкрай тяжка в населених пунктах, які йдуть ближче до державного кордону. Якщо ми говоримо про населені пункти як Руська Лозова, Прудянка, Цупівка, там немає можливості сьогодні створити належних захисних умов для мешканців у зв’язку з тим, що повітряний простір постійно контролюється FPV-дронами», – пояснив Задоренко в етері «Суспільне. Студія».

Він продовжив: тим часом у Дергачах встановлюють антидронові сітки на центральних вулицях міста, на транспортних зупинках встановлюють додаткові наземні укриття.

«Сьогодні ми рекомендуємо жителям міста менше їздити центральною вулицею, яка поєднує Золочів і місто Харків, бо саме по цій вулиці переважна більшість ударів FPV. Для цього є альтернативні шляхи», – сказав Задоренко.

Очільник Дергачівщини також прокоментував незвичне прохання голови Малоданилівської громади Олександра Гололобова – він закликав зменшити жителів кількість відходів у зв’язку з тим, що атаки росіян на спецтранспорт почастішали. Йдеться про те сміття, яке необхідно вивозити на спеціальні полігони.

«Взагалі, місцеві мешканці повинні з розумінням ставитись до того, що потрібно зменшувати викид побутових відходів. Але кількість сміття загально не зменшується і наші роботи не припиняються і в повному обсязі надаються мешканцям. Транспортні засоби йдуть вулицею й збирають сміття згідно з визначеним графіком, і це сміття доставляється до полігону. І зараз проговорюється питання з представниками ОВА, РВА з приводу того, щоб спільними зусиллями знайти фінансування і на дорозі, яка йде від Дергачів до Дергачівського полігону теж встановити антидронові сітки», – підсумував Задоренко.