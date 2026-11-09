Live
  • Пн 09.11.2026
  • Харків  +5°С
  • USD 45.32
  • EUR 50.65

FPV полюють на авто і комунальну техніку: як вивозять сміття у Дергачах

Суспільство 13:53   09.11.2026
Вікторія Яковенко
Підпишіться на нас в Google
FPV полюють на авто і комунальну техніку: як вивозять сміття у Дергачах Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Ситуація з атаками FPV на території Дергачівської громади – складна, повідомив начальник МВА Вячеслав Задоренко. За його словами, ворог постійно застосовує ці дрони як по цивільному транспорту, так і по комунальній техніці.

«В результаті чого, у нас є вбиті, є поранені, це ускладнює роботу як наших комунальних служб, так і створює загрозу для мешканців громади. Особливо ця ситуація вкрай тяжка в населених пунктах, які йдуть ближче до державного кордону. Якщо ми говоримо про населені пункти як Руська Лозова, Прудянка, Цупівка, там немає можливості сьогодні створити належних захисних умов для мешканців у зв’язку з тим, що повітряний простір постійно контролюється FPV-дронами», – пояснив Задоренко в етері «Суспільне. Студія».

Він продовжив: тим часом у Дергачах встановлюють антидронові сітки на центральних вулицях міста, на транспортних зупинках встановлюють додаткові наземні укриття.

«Сьогодні ми рекомендуємо жителям міста менше їздити центральною вулицею, яка поєднує Золочів і місто Харків, бо саме по цій вулиці переважна більшість ударів FPV. Для цього є альтернативні шляхи», – сказав Задоренко.

Очільник Дергачівщини також прокоментував незвичне прохання голови Малоданилівської громади Олександра Гололобова – він закликав зменшити жителів кількість відходів у зв’язку з тим, що атаки росіян на спецтранспорт почастішали. Йдеться про те сміття, яке необхідно вивозити на спеціальні полігони.

«Взагалі, місцеві мешканці повинні з розумінням ставитись до того, що потрібно зменшувати викид побутових відходів. Але кількість сміття загально не зменшується і наші роботи не припиняються і в повному обсязі надаються мешканцям. Транспортні засоби йдуть вулицею й збирають сміття згідно з визначеним графіком, і це сміття доставляється до полігону. І зараз проговорюється питання з представниками ОВА, РВА з приводу того, щоб спільними зусиллями знайти фінансування і на дорозі, яка йде від Дергачів до Дергачівського полігону теж встановити антидронові сітки», – підсумував Задоренко.

Читайте також: Чи є загроза наступу РФ у бік Дергачів чи Харкова: відповідь Задоренка

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

“Болюча тема” – Терехов про ситуацію з опаленням та світлом у Харкові
“Болюча тема” – Терехов про ситуацію з опаленням та світлом у Харкові
09.11.2026, 15:11
Сотні тисяч людей у ​​Харкові без житла: що пропонує Терехов (відео)
Сотні тисяч людей у ​​Харкові без житла: що пропонує Терехов (відео)
09.11.2026, 09:14
Новини Харкова — головне 9 листопада: фронт, удари по області, немає світла
Новини Харкова — головне 9 листопада: фронт, удари по області, немає світла
09.11.2026, 14:20
Удари по Балаклії та Ізюму: фото наслідків (доповнено)
Удари по Балаклії та Ізюму: фото наслідків (доповнено)
09.11.2026, 10:57
“Іскандер” починається тут: Генштаб розповів, що уразили СОУ в РФ уночі
“Іскандер” починається тут: Генштаб розповів, що уразили СОУ в РФ уночі
09.11.2026, 12:43
Жінка та її однорічна дитина стали жертвами домашнього тирана в Харкові
Жінка та її однорічна дитина стали жертвами домашнього тирана в Харкові
09.11.2026, 11:10

Новини за темою:

08.11.2026
Дев’ять влучань по шести локаціях: Терехов про удари по Харкову 8 листопада
08.11.2026
Дрони б’ють по Харкову з ранку: є поранені, повідомив Терехов (доповлено)
07.11.2026
Під Харковом FPV убив пасажирку авто, а Златопіль атакували “бандеролями”
04.11.2026
Що зі світлом: на Харківщині – аварійні відключення, коли повернуть графіки
03.11.2026
Зеленський закликав готуватися до тривалих відключень світла, атаки FPV


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «FPV полюють на авто і комунальну техніку: як вивозять сміття у Дергачах», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2026 в 13:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація з атаками FPV на території Дергачівської громади – складна, повідомив начальник МВА Вячеслав Задоренко.".