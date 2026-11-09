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РФ проривається на півночі від Харкова, Соболівку захопили двічі? Дані ISW

Україна 07:50   09.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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РФ проривається на півночі від Харкова, Соболівку захопили двічі? Дані ISW

У зведенні 9 листопада аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прокоментували ситуацію на фронті у Харківській області.

Експерти зафіксували, що ЗСУ завдають ударів по окупантах у південній частині Варварівки. І в ISW оцінили це як російську місію з інфільтрації.

Також, за даними російських блогерів ЗС РФ, ще раз захопили населений пункт Соболівка на Куп’янському напрямку. Однак ці твердження – хибні. До того ж, інформація про окупацію села – зараз звучать доволі іронічно.

“Населений пункт, за словами Міністерства оборони Росії, російські війська захопили у липні 2025 року”, – пояснили експерти.

Ситуація інших ділянках фронту – без змін.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2026 в 07:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні 9 листопада аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прокоментували ситуацію на фронті у Харківській області.".