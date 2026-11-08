Live
  • Нд 08.11.2026
  • Харків  +2°С
  • USD 45.44
  • EUR 51.04

Будинків без опалення “доволі багато” в Харкові – Терехов про ситуацію (відео)

Записано 16:56   08.11.2026
Оксана Горун
Підпишіться на нас в Google
Будинків без опалення “доволі багато” в Харкові – Терехов про ситуацію (відео)

Харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, що енергетики відреагували на звернення міської влади щодо коригування відключень – так, щоб у будинках без тепла максимально була електрика.

“Я звернувся до наших енергетиків з проханням, щоб там, де будинки не мають сьогодні стаціонарного опалення… На жаль, такі будинки існують у місті Харковіїх доволі багато, попри те, що сьогодні наші комунальні підприємства працюють цілодобово для того, щоб відновити теплопостачання. Я просив їх (енергетиків – Ред.), щоб вони скоригували графіки відключення, й ті будинки, які не мають стаціонарного опалення, були з енергопостачанням. Так, десь вдається, десь ще коригуються ці графіки, але певний рух уже пішов“, – сказав Терехов у етері нацмарафону 8 листопада.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Також мер Харкова відповів на запитання про те, чи має місто план дій на випадок відключення опалення під час морозів – щоб не допустити розмерзання системи та поривів внутрішньобудинкових мереж, як це було в Києві минулої зими.

Читайте також: На день є 45 хвилин на відновлення — нардеп про виклик для енергетики

“Я хочу сказати, що минулого року була дуже важка зима, як ви пам’ятаєте. У нас також були дуже такі серйозні виклики, серйозні ситуації. Ми не допустили розмерзання мереж теплопостачання, своєчасно злили теплоносій, бо іншого вибору не можливо було зробити. Потім відновили опалення. Так, у нас є певний план дій, певний алгоритм дій на всяк випадок”, – запевнив Терехов.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Підсіла в машину та загинула від FPV: удар під Харковом (оновлено)
Підсіла в машину та загинула від FPV: удар під Харковом (оновлено)
08.11.2026, 17:18
Вибух у Харкові: Терехов повідомив про “приліт” по Київському району
Вибух у Харкові: Терехов повідомив про “приліт” по Київському району
08.11.2026, 15:05
Новини Харкова – головне 8 листопада: місто атакують FPV, відключення світла
Новини Харкова – головне 8 листопада: місто атакують FPV, відключення світла
08.11.2026, 17:12
Дрони б’ють по Харкову з ранку: є поранені, повідомив Терехов (доповлено)
Дрони б’ють по Харкову з ранку: є поранені, повідомив Терехов (доповлено)
08.11.2026, 14:13
Меморіальний комплекс пам’яті захисників України відкрили в Харкові
Меморіальний комплекс пам’яті захисників України відкрили в Харкові
08.11.2026, 15:45
Дев’ять влучань по шести локаціях: Терехов про удари по Харкову 8 листопада
Дев’ять влучань по шести локаціях: Терехов про удари по Харкову 8 листопада
08.11.2026, 16:36

Новини за темою:

08.11.2026
Дев’ять влучань по шести локаціях: Терехов про удари по Харкову 8 листопада
08.11.2026
П’ять FPV вдарили по Харкову: з’явилися фото та відео з місць “прильотів”
08.11.2026
Меморіальний комплекс пам’яті захисників України відкрили в Харкові
08.11.2026
Вибух у Харкові: Терехов повідомив про “приліт” по Київському району
08.11.2026
На день є 45 хвилин на відновлення – нардеп про виклик для енергетики


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Будинків без опалення “доволі багато” в Харкові – Терехов про ситуацію (відео)», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2026 в 16:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, що енергетики відреагували на звернення міської влади щодо коригування відключень".