Будинків без опалення “доволі багато” в Харкові – Терехов про ситуацію (відео)

Харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, що енергетики відреагували на звернення міської влади щодо коригування відключень – так, щоб у будинках без тепла максимально була електрика.

“Я звернувся до наших енергетиків з проханням, щоб там, де будинки не мають сьогодні стаціонарного опалення… На жаль, такі будинки існують у місті Харкові, їх доволі багато, попри те, що сьогодні наші комунальні підприємства працюють цілодобово для того, щоб відновити теплопостачання. Я просив їх (енергетиків – Ред.), щоб вони скоригували графіки відключення, й ті будинки, які не мають стаціонарного опалення, були з енергопостачанням. Так, десь вдається, десь ще коригуються ці графіки, але певний рух уже пішов“, – сказав Терехов у етері нацмарафону 8 листопада.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Також мер Харкова відповів на запитання про те, чи має місто план дій на випадок відключення опалення під час морозів – щоб не допустити розмерзання системи та поривів внутрішньобудинкових мереж, як це було в Києві минулої зими.

“Я хочу сказати, що минулого року була дуже важка зима, як ви пам’ятаєте. У нас також були дуже такі серйозні виклики, серйозні ситуації. Ми не допустили розмерзання мереж теплопостачання, своєчасно злили теплоносій, бо іншого вибору не можливо було зробити. Потім відновили опалення. Так, у нас є певний план дій, певний алгоритм дій на всяк випадок”, – запевнив Терехов.